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      Данилюк анонсував основні зміни у структурі роботи СБУ: ексклюзивне інтерв'ю

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      Реформа СБУ: що зміниться
      Реформа СБУ: що зміниться / www.ukrinform.ua

      Команда нового президента готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави. Зокрема йдеться про реформу Служби безпеки України. Що зміниться у роботі державних структур та як швидко українці відчують зміни – розповів секретар РНБО Олександр Данилюк.

      Ексклюзивно в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько" Данилюк заявив, що на порядку денному вже стоїть реформа сфери безпеки. 

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      Що зміниться у роботі СБУ

      Секретар РНБО підкреслив, що Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

      Що має відбутися:
      1. СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – це контррозвідка.
      2. Прибрати додаткові функції, які непритаманні СБУ, зокрема економічна сфера та боротьба з корупцією.

      Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським. 


      Секретар РНБО Олександр Данилюк

      Коли відбудуться зміни 

      "Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, закрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

      Олександр заявив, що до створення законопроектів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.

      Повне інтерв'ю з Олександром Данилюнком читайте тут.

      Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Олександром Данилюнком:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк РНБО СБУ Реформи Інтерв'ю
      Джерело: 24 канал
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