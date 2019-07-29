Данилюк анонсував основні зміни у структурі роботи СБУ: ексклюзивне інтерв'ю

Команда нового президента готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави. Зокрема йдеться про реформу Служби безпеки України. Що зміниться у роботі державних структур та як швидко українці відчують зміни – розповів секретар РНБО Олександр Данилюк.

Ексклюзивно в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько" Данилюк заявив, що на порядку денному вже стоїть реформа сфери безпеки.

Читайте також: Зеленський має або зрадити виборців, або країну, – Фурса

Що зміниться у роботі СБУ

Секретар РНБО підкреслив, що Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

Що має відбутися:

1. СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – це контррозвідка.

2. Прибрати додаткові функції, які непритаманні СБУ, зокрема економічна сфера та боротьба з корупцією.

Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.



Секретар РНБО Олександр Данилюк

Коли відбудуться зміни

"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, закрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

Олександр заявив, що до створення законопроектів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.

Повне інтерв'ю з Олександром Данилюнком читайте тут.

Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Олександром Данилюнком: