Зеленський має або зрадити виборців, або країну, – Фурса

І хоча ЦВК ще не оприлюднила остаточних результатів дочасних парламентських виборів, за попередніми оцінками, партія Володимира Зеленського таки матиме монобільшість у новій Верховній Раді. Це значить те, що президент зможе ухвалювати практично будь-які закони, бо має максимальну підтримку у парламенті. Буде це узурпація влади чи навпаки допоможе вийти країні з кризи – читайте далі.

Як сказав економічний експерт Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу, Україні зараз потрібні структурні реформи.

Читайте також: Дев'яте скликання: хто може стати головою Верховної Ради

Він наголосив, що якщо першими рішеннями нового парламенту буде підняття пенсій та зниження тарифів на газ, то ми зрозуміємо, що він рухається не у той бік.

Як казав Каха Бендукідзе, якщо ви йдете вулицею і вас ще не всі ненавидять, то ви зробили замало. Тож Володимиру Зеленському доведеться обирати й або зрадити своїх виборців, або країну. Що він обере, те і визначить шлях України,

– заявив Фурса.

Він навів приклад, коли політики-популісти кажуть, що не можуть зрадити виборців, а самі починають друкувати гроші й тим самим знищують країну. Тож він зауважив, що відповідальні політики, які багато наобіцяли під час виборів, кажуть виборцям: "Так, ми багато чого обіцяли, це такі передвиборчі правила, тому ми робитимемо для країни".

Серед першочергових реформ він виділив такі:

• створення ринку землі;

• декомунізація економіки;

• реформи судочинства та силових органів.



Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу