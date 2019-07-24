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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський має або зрадити виборців, або країну, – Фурса

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      І хоча ЦВК ще не оприлюднила остаточних результатів дочасних парламентських виборів, за попередніми оцінками, партія Володимира Зеленського таки матиме монобільшість у новій Верховній Раді. Це значить те, що президент зможе ухвалювати практично будь-які закони, бо має максимальну підтримку у парламенті. Буде це узурпація влади чи навпаки допоможе вийти країні з кризи – читайте далі.

      Як сказав економічний експерт Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу, Україні зараз потрібні структурні реформи.

      Читайте також: Дев'яте скликання: хто може стати головою Верховної Ради

      Він наголосив, що якщо першими рішеннями нового парламенту буде підняття пенсій та зниження тарифів на газ, то ми зрозуміємо, що він рухається не у той бік. 

      Як казав Каха Бендукідзе, якщо ви йдете вулицею і вас ще не всі ненавидять, то ви зробили замало. Тож Володимиру Зеленському доведеться обирати й або зрадити своїх виборців, або країну. Що він обере, те і визначить шлях України,
      – заявив Фурса.

      Він навів приклад, коли політики-популісти кажуть, що не можуть зрадити виборців, а самі починають друкувати гроші й тим самим знищують країну. Тож він зауважив, що відповідальні політики, які багато наобіцяли під час виборів, кажуть виборцям: "Так, ми багато чого обіцяли, це такі передвиборчі правила, тому ми робитимемо для країни". 

      Серед першочергових реформ він виділив такі:
      • створення ринку землі;
      • декомунізація економіки;
      • реформи судочинства та силових органів.


      Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Газ Верховна Рада Гроші Реформи Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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