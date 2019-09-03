Новый глава "Укроборонпрома": почему Абромавичус получил должность без конкурса

"Укроборонпром" возглавил экс-министр Айварас Абромавичус. Его назначили на эту должность, на концерне начали происходить вещи, которые "могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны".

Айварас Абромавичус приступил к выполнению своих обязанностей 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-лужбе "Укроборонпрома".

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"Сразу после инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко мне с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" и начать глубинную трансформацию компании. За три неполных месяца работы я посетил более 30 заводов и предприятий, что входят в состав “Укроборонпрома” во Львове, Харькове, Николаеве, Одессе", – рассказал Абромавичус.

Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока длилась процедура спецпроверки кандидатов, в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны,

– заявил новоизбранный генеральный директор Абромавичус.

В "Укроборонпроме" сообщили, что им начали поступать негативные сигналы от контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства. Поэтому сделали вывод, что Айварас Абромавичус должен возглавить Концерн и войти в его оперативную работу.



Айварас Абромавичус

"Впрочем, и Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", – добавил Абромавичус.

Первоначально в роли генерального директора Айварас Абромавичус считает необходимым стабилизировать ежедневную работу концерна, запустить процесс финансового аудита и осуществить кадровые ротации среди топ-менеджмента концерна и предприятий, входящих в "Укроборонпром".

Что известно об Айварасе Абромавичусе?

Бизнесмен родом из Литвы, был совладельцем шведского инвестиционного фонда East Capital. Некоторое время жил в Швеции и Москве, а в 2008 году переехал в Киев.



В сентябре 2014 года Абромавичус возглавил Министерство экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Перед тем получил украинское гражданство. В отставку ушел в 2016 году из-за политического давления и вмешательства в кадровую политику заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко.



Весной 2019 года Абромавичус стал одним из советников тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.