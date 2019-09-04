Как Букин вывел из-под контроля оборонное предприятие: изменения в "Укроборонпроме"

За несколько недель до своего увольнения с должности гендиректора ГК "Укроборонпром" Павел Букин успел подписать приказ об утверждении нового устава ГК "Укрспецэкспорт". Основная его идея – максимально расширить полномочия руководства "Укрспецэкспорта" и практически вывести компанию из-под контроля государственного концерна.

19 августа Павел Букин, на тот момент еще гендиректор концерна "Укроборонпром", своим приказом утвердил новую редакцию устава "Укрспецэкспорта" – одного из крупнейших предприятий концерна. Устав – это основной документ, который регулирует деятельность компании, а еще определяет права и обязанности ее руководства. Об этом сообщает "Bihus.info".

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Ключевое отличие новой редакции 2019 года от предыдущей 2017 – это расширение прав и полномочий руководства компании и уменьшения влияния концерна как регулятора.

Ранее гендиректор "Укрспецэкспорта" должен был согласовывать в "Укроборонпроме" назначения всех более или менее ответственных должностей. Теперь только своих заместителей, а вот главбуха, главу службы безопасности или главного юриста – по своему усмотрению. Штатное расписание с концерном теперь согласовывать тоже не надо. Это означает, что сколько людей набрать на работу, на какой перечень должностей, сколько им платить – все это директор "Укрспецэкспорта" тоже может теперь делать самостоятельно.



Павел Букин

Кроме того, концерн больше не утверждает финплан спецэкспортера – только согласовывает. А целый перечень договоров, которые ранее должен был хотя бы согласовывать – "Укрспецэкспорт" теперь может подписывать самостоятельно. Речь идет о договорах о совместной деятельности, передаче имущества в управление, а еще договора комиссии.

Изменен юридический статус компании. Раньше это было просто "юридическое лицо". Теперь стала "юридическим лицом частного права". Это не значит, что "Укрспецэкспорт" приватизировали – он и дальше остается Государственной компанией, единственный владелец которой – Кабмин. Однако эта правка, например, может быть использована для ослабления уголовной ответственности за злоупотребление и взятки.



Так выглядит система наказаний за злоупотребление

А вот как выглядит наказание для служащих: все или/или, а значит, и за небольшое злоупотребление, и за масштабное – можно отделаться штрафом.



Наказание для служащих

Также по-разному выглядит наказание за неправомерную выгоду. Для просто ГП – целый спектр с отягчающими, до посадки на 12 лет с конфискацией имущества.



Наказание за неправомерную выгоду

А для частного права – градации на легкий и значительный ущерб нет, поэтому если попадешься раз – есть шанс отделаться штрафом. Только за повторное совершение преступления и вымогательства, которое очень сложно доказать, угрожают 7 годами.



Подкуп должностного лица

И есть еще один пункт нового устава, который пока имеет разные трактовки. Перечень источников формирования имущества компании пополнился одним пунктом. Рядом с государственным имуществом, переданным из концерна – появилось просто какое-то имущество, в т.ч. средства, переданные учредителем. Основателем "Укрспецэкспорта" был и остается Кабмин. Очевидно, спецэкспортеры рассчитывают на прямые вливания из бюджета.

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