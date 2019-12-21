Скільки Найєм заробляє на новій роботі в Укроборонпромі

Заступник гендиректора держконцерну Укроборонпром Мустафа Найєм отримав за другий місяць роботи понад 300 тисяч гривень зарплати.

У відкритій декларації Найєма на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції мовиться, що 2 грудня за місцем основної роботи в Укроборонпромі він отримав 310 тисяч 521 гривню зарплати.

До теми: Найєм про свою роботу в Укроборонпромі: Я не буду займатися продажем зброї

А за перший місяць своєї роботи на цій посаді в кінці листопада Найєм отримав 43 тисячі гривень зарплати. Тоді він заявляв, що посадовий оклад має бути суттєво збільшений.

Зауважимо, що офіційно на посаду заступника гендиректора держконцерну Найєм був призначений 21 листопада 2019 року.

Що відомо про Мустафу Найєма? Український політик, депутат Верховної Ради 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка", засновник політичного руху "#дійзнами", ексчлен партії "ДемАльянс". За професією – журналіст, був одним із засновників і головним редактором "Громадського", спецкором газети "Коммерсантъ Украина", редактором "Української правди", активістом журналістського руху "Стоп цензурі!"



Статистика росту зарплат в Україні з 2013 до 2019 року / Інфографіка 24 каналу