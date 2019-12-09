Укроборонпром значительно поднялся в мировом рейтинге продажи оружия: инфографика

За год государственный концерн улучшил свои результаты на 10 ступенек и поднялся на 71 место по продажам оружия в мире. Так же почти на 5% за этот период выросли показатели продаж оружия в мире.

Об этом говорится в обнародованном Стокгольмским институтом проблем мира (SIPRI) рейтинге ведущих продавцов оружия, передает пресс-служба Укроборонпрома.

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Один из приоритетов Укроборонпрома – экспорт. Мы активно работаем над повышением качества нашей продукции, заключением новых контрактов и их своевременным выполнением,

– подчеркнул генеральный директор Укроборонпром Айварас Абромавичус.

Важно! В 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% в сравнении с 2017 годом.

Укроборонпром поднялся в мировом рейтинге продавцов оружия

К слову, государственный концерн "Укроборонпром" начал реформу спецэкспортеров и самой функции продаж, которая продлится до 2 лет.