Укроборонпром значительно поднялся в мировом рейтинге продажи оружия: инфографика
За год государственный концерн улучшил свои результаты на 10 ступенек и поднялся на 71 место по продажам оружия в мире. Так же почти на 5% за этот период выросли показатели продаж оружия в мире.
Об этом говорится в обнародованном Стокгольмским институтом проблем мира (SIPRI) рейтинге ведущих продавцов оружия, передает пресс-служба Укроборонпрома.
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Один из приоритетов Укроборонпрома – экспорт. Мы активно работаем над повышением качества нашей продукции, заключением новых контрактов и их своевременным выполнением,
– подчеркнул генеральный директор Укроборонпром Айварас Абромавичус.
Важно! В 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% в сравнении с 2017 годом.
Укроборонпром поднялся в мировом рейтинге продавцов оружия
К слову, государственный концерн "Укроборонпром" начал реформу спецэкспортеров и самой функции продаж, которая продлится до 2 лет.