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      Укроборонпром может попасть под антироссийские санкции США: причина

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      Укроборонпром может попасть под американские санкции против РФ / ukroboronprom.com.ua

      В Антимонопольном комитете допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за операции с покупкой предприятия "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

      Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в эфире "Радио НВ" попросил руководителей предприятия и правительство учитывать этот риск при заключении сделки.

      К теме: СБУ заподозрила в госизмене и работе на Россию работников завода "Мотор Сич"

      По его словам, Украина может оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получит контроль над этим предприятием. При этом, США могут найти подтверждение того, что компании из Китая присутствуют в цепочке поставок "Вертолетам России".

      Также он добавил, что в этой ситуации под американскими санкциями могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют Укроборонпром, в том числе и государственные банки.

      Что известно о продаже "Мотор Сичи" китайской компании?

      В конце августа 2019 года газета The Wall Street Journal сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation украинского завода "Мотор Сич". В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонные способности Китая. Ведь авиационные двигатели – самое уязвимое место китайской оборонной промышленности.

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      В "Мотор Сичи" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Антимонопольный комитет Украины сообщил, что рассматривает дело о покупке китайской компанией акций "Мотор Сичи".

      Что известно о "Мотор Сич"?Один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Доходы компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Бизнес Новости Украины Украина – Россия АМКУ Укроборонпром Санкции Китай
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