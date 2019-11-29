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      Укроборонпром може потрапитити під антиросійські санкції США: причина

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      Укроборонпром може потрапити під американські санкції проти РФ / ukroboronprom.com.ua

      В Антимонопольному комітеті допускають можливість попадання Укроборонпрому під антиросійські санкції США через операції з купівлею підприємства "Мотор Січ" спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.

      Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв в ефірі "Радіо НВ" попросив керівників підприємства і уряд враховувати цей ризик при укладанні угоди.

      До теми: СБУ запідозрила у держзраді і роботі на Росію працівників заводу "Мотор Січ"

      За його словами, Україна може опинитися в повністю абсурдній ситуації, коли китайська сторона разом з Укроборонпромом отримає контроль над цим підприємством. При цьому, США можуть знайти підтвердження того, що компанії з Китаю присутні у ланцюгу постачання "Вертольотам Росії".

      Також він додав, що у цій ситуації під американськими санкціями можуть виявитися усі українські підприємства, які фінансують Укроборонпром, в тому числі й державні банки.

      Що відомо про продаж "Мотор Січі" китайській компанії?

      Наприкінці серпня 2019 року газета The Wall Street Journal повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation українського заводу "Мотор Січ". У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю. Адже авіаційні двигуни – найуразливіше місце китайської оборонної промисловості.

      Читайте також: Китайці прагнуть купити та знищити "Мотор Січ", – Бутусов

      У "Мотор Січі" заявили, що угоду з китайцями вже уклали. Антимонопольний комітет України повідомив, що розглядає справу про купівлю китайською компанією акції "Мотор Січі".

      Що відомо про "Мотор Січ"?Один із найбільших світових виробників двигунів для авіатехніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія експортує двигуни до 100 країн світу. Підприємству належать кілька великих заводів, авіакомпанія "Мотор Січ" та ТРК "Алекс". Прибутки компанії у 2018 році склали 1 мільярд 856,81 мільйона гривень.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Україна – Росія Бізнес Укроборонпром АМКУ Санкції Китай
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