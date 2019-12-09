Укроборонпром значно піднявся у світовому рейтингу продажу зброї: інфографіка

За рік державний концерн покращив свої результати на 10 сходинок та піднявся на 71 місце за продажами зброї у світі. Так само майже на 5% за цей період зросли показники продажів зброї у світі.

Про це йдеться в оприлюдненому Стокгольмським інститутом проблем миру (SIPRI) рейтингу провідних продавців зброї, передає пресслужба Укроборонпрому.

Важливо: Укроборонпром може потрапити під антиросійські санкції США: причина

Один із пріоритетів Укроборонпрому – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанням нових контрактів та їх вчасним виконанням,

– наголосив генеральний директор Укроборонпром Айварас Абромавичус.

Важливо! У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% у порівнянні з 2017 роком.



Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу продавців зброї

До слова, державний концерн "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років.