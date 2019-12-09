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      Укроборонпром значно піднявся у світовому рейтингу продажу зброї: інфографіка

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      Державний концерн Укроборонпром покращив свої позиції / Ілюстративне фото

      За рік державний концерн покращив свої результати на 10 сходинок та піднявся на 71 місце за продажами зброї у світі. Так само майже на 5% за цей період зросли показники продажів зброї у світі.

      Про це йдеться в оприлюдненому Стокгольмським інститутом проблем миру (SIPRI) рейтингу провідних продавців зброї, передає пресслужба Укроборонпрому.

      Важливо: Укроборонпром може потрапити під антиросійські санкції США: причина

      Один із пріоритетів Укроборонпрому – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанням нових контрактів та їх вчасним виконанням,
      – наголосив генеральний директор Укроборонпром Айварас Абромавичус.

      Важливо! У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% у порівнянні з 2017 роком.


      Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу продавців зброї

      До слова, державний концерн "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Зброя Рейтинги
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