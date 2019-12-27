Укроборонпром на 98% виконав державне замовлення: що отримали ЗСУ

Державні підприємства Укроборонпрому на 98% виконали свої зобов’язання щодо виготовлення та ремонту військової техніки для ЗСУ.

Про виконання державного оборонного замовлення станом на кінець 2019 року розповіли на офіційному сайті Укроборонпрому 26 грудня.

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Українським військовим протягом року передали 4 тисячі 876 одиниць техніки:

3 тисячі 889 одиниць нової та модернізованої техніки,

987 одиниць відремонтованої техніки,

ЗСУ отримали:

2 тисячі 327 двигунів, вузлів та агрегатів (станом на 20 грудня 2019 року).

474 одиниці систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації.

202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння.

25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки.

9 одиниць авіаційної техніки та обладнання.

3 тисячі 179 одиниць високоточного озброєння та боєприпасів.

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Звіт Укроборонпрому з виконання держзамовлення

Авіаремонтні підприємства та "Львівський бронетанковий завод" виконали держзамовлення достроково і повністю.

Загалом у 2019 році підприємства концерну уклали 45 державних контрактів на 7,5 мільярда гривень.