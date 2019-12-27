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      Укроборонпром на 98% виконав державне замовлення: що отримали ЗСУ

      101 Читать новость на русском
      Укроборонпром на 98% виконав держзамовлення / ukroboronprom.com.ua

      Державні підприємства Укроборонпрому на 98% виконали свої зобов’язання щодо виготовлення та ремонту військової техніки для ЗСУ.

      Про виконання державного оборонного замовлення станом на кінець 2019 року розповіли на офіційному сайті Укроборонпрому 26 грудня.

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      Українським військовим протягом року передали 4 тисячі 876 одиниць техніки:

      • 3 тисячі 889 одиниць нової та модернізованої техніки,
      • 987 одиниць відремонтованої техніки,

      ЗСУ отримали:

      • 2 тисячі 327 двигунів, вузлів та агрегатів (станом на 20 грудня 2019 року).
      • 474 одиниці систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації.
      • 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння.
      • 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки.
      • 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання.
      • 3 тисячі 179 одиниць високоточного озброєння та боєприпасів.

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      УБ
      Звіт Укроборонпрому з виконання держзамовлення

      Авіаремонтні підприємства та "Львівський бронетанковий завод" виконали держзамовлення достроково і повністю.

      Загалом у 2019 році підприємства концерну уклали 45 державних контрактів на 7,5 мільярда гривень. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укроборонпром Збройні сили України
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