Укроборонпром на 98% виконав державне замовлення: що отримали ЗСУ
Державні підприємства Укроборонпрому на 98% виконали свої зобов’язання щодо виготовлення та ремонту військової техніки для ЗСУ.
Про виконання державного оборонного замовлення станом на кінець 2019 року розповіли на офіційному сайті Укроборонпрому 26 грудня.
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Українським військовим протягом року передали 4 тисячі 876 одиниць техніки:
- 3 тисячі 889 одиниць нової та модернізованої техніки,
- 987 одиниць відремонтованої техніки,
ЗСУ отримали:
- 2 тисячі 327 двигунів, вузлів та агрегатів (станом на 20 грудня 2019 року).
- 474 одиниці систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації.
- 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння.
- 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки.
- 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання.
- 3 тисячі 179 одиниць високоточного озброєння та боєприпасів.
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Звіт Укроборонпрому з виконання держзамовлення
Авіаремонтні підприємства та "Львівський бронетанковий завод" виконали держзамовлення достроково і повністю.
Загалом у 2019 році підприємства концерну уклали 45 державних контрактів на 7,5 мільярда гривень.