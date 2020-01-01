21:08
1 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, сегодня
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Оккупанты на Новый год обстреляли украинские позиции на Донбассе: ранен военный

      38 Читати новину українською
      Война на Донбассе/ Иллюстративное фото / 24 канал

      Пророссийские боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Новолуганского и Орехова на Донбассе. Из-за их коварных действий ранения получил украинский защитник.

      Так, огонь враг открывал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

      Актуально: Война на Донбассе: ключевые моменты 2019 года

      Тем временем на всех трех участках разведения сил продолжается режим тишины.


      Три пункта, в которых были разведены силы и войска на Донбассе/ инфографика 24 канала

      В канун Нового года враг 5 раз стрелял по украинским позициям. Противник целился из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по Зайцеву, Авдеевке, Новолуганскому и Крымскому. К счастью, без жертв.

       

      Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение
      сегодня
      11506
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Постраждалі
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:47 Наиболее значимые победы Украины в 2019 году
      Євгенія Мазур 490
      сегодня , 15:20 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1936
      сегодня , 12:00 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      Олександр Бевза 11357
      сегодня , 10:03 Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет
      Ірина Поліщук 2043
      сегодня , 08:03 Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евроблях
      Ірина Юрковська 3826
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук