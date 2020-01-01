Оккупанты на Новый год обстреляли украинские позиции на Донбассе: ранен военный

Пророссийские боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Новолуганского и Орехова на Донбассе. Из-за их коварных действий ранения получил украинский защитник.

Так, огонь враг открывал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

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Тем временем на всех трех участках разведения сил продолжается режим тишины.



Три пункта, в которых были разведены силы и войска на Донбассе/ инфографика 24 канала

В канун Нового года враг 5 раз стрелял по украинским позициям. Противник целился из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по Зайцеву, Авдеевке, Новолуганскому и Крымскому. К счастью, без жертв.