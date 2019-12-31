Война на Донбассе: ключевые моменты 2019 года

Окопная война на Донбассе ни на миг не прекращалась в течение всего 2019 года. Несмотря на постоянные объявления режима прекращения огня, российская сторона не прекращала обстрелы по украинским позициям. В генштабе ВСУ сообщают, что за год на передовой погибло 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения. О том, какой была ситуация на фронте в 2019 – читайте в материале 24 канала.

Подгруппа Трехсторонней контактной группы договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря 2018 года. Однако уже на Рождество враг нарушил мирные договоренности и обстреляли позиции украинских военных.

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Весной бойцы батальона "Донбасс-Украина" неожиданно для боевиков продвинулись на один километр вперед возле села Новозванивка в Луганской области. Это позволило украинским военным занять выгодные для себя позиции. Как следствие, российские наемники могли менять 15 километров своей обороны.

Эксклюзивное видео боя на Луганщине:

Значительно сократилась "серая зона" возле Марьинки на Донетчине. Бойцы 24 королевской бригады полностью оттеснили врага с окраин города. Это позволило военным вплотную приблизиться к Донецку.



Военнослужащий 24 королевской бригады

Что такое "серая зона"?

"Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.



Кабинет Министров составляет специальный перечень населенных пунктов, оказавшихся на линии соприкосновения. Юридически эти города, села и поселки подконтрольны украинскому правительству. Однако фактически там вообще нет никакой власти. Часто в таких населенных пунктах нет электричества, продуктов и угля для отопления домов, а также отсутствие медицинской помощи и других социальных сервисов. Кроме этого, в "серой зоне" действуют диверсионные группы, а города и села часто попадают под обстрел.

Разведение военных сил

Во время президентских выборов политики снова заговорили об очередном режиме прекращения огня. Это и стало одним из главных обещаний будущего президента Зеленского.

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В конце июня начался процесс разведения войск возле Станицы Луганской. Его планировали еще с 2016 года, однако боевики более 80 раз срывали процесс.

В конце концов началось оно 9 ноября. Правда ранее было запланировано на 8 число. Разведение войск решили перенести из-за заявления подконтрольных РФ боевиков "ДНР". Те убеждали, что украинские войска якобы обстреляли участок разведения. Продолжалось разведение 3 дня и завершилось 11 ноября. Далее по графику произошло разминирование этой территории.



Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

Восстановление моста в Станице Луганской

20 ноября 2019 года в Станице Луганской состоялось официальное открытие моста через линию разграничения. С официальным визитом на Луганщину прибыл и Владимир Зеленский.

"Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", – подчеркнул президент Украины.

Начало ремонтных работ боевики долго блокировали. Разминирование территории возле моста завершили 22 августа. В начале сентября начались ремонтные и строительные работы. До официального открытия местные жители пользовались временным деревянным мостом.



Фото с открытия моста в Станице Луганской Фото с открытия моста в Станице Луганской

Встреча "нормандской четверки"

Разведение на трех участках было одним из главных требований для встречи в нормандском формате. 9 декабря в Париже лидеры Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин в течение девяти часов обсудили ряд важных вопросов, в частности и относительно войны на Донбассе.

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Переговоры проходили не только в формате четверки, но и один на один. Президенты Украины и России впервые поговорили тет-а-тет и приняли ряд важных решений.



Результаты встречи в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

Обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи по результатам нормандской встречи объявил, что стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе и обмене пленными до 31 декабря 2019 года.

Смотрите видео выступления Зеленского на саммите "нормандской четверки":

Утром 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками, а уже вечером все освобожденные украинцы прибыли в Киев.

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На Родину вернулись 76 пленных. Зато Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Как происходил обмен пленными: видео

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что во время телефонного разговора 31 декабря президенты Украины и России согласились, что согласование списков для будущего взаимного увольнение должно начаться немедленно. Так что новый обмен пленными может состояться уже зимой 2020 года.