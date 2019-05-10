Война за каждый километр: эксклюзивное видео боя на Луганщине
На передовой не прекращаются обстрелы. Боевики сегодня семь раз открывали огонь. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.
Горячо было на фронте и ночью. Боевики вечером 9 мая начали массированный обстрел позиций украинской армии под Новозвановкой, на Луганщине.
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Бойцы здесь выкопали линию окопов прямо в поле за каких-то двое суток.
Внезапное продвижение украинских военных стало большим сюрпризом для боевиков, так как теперь наши армейцы вышли на стратегическую высоту, где видят, как на ладони, позиции врага. И именно российские наемники пытаются выбить батальон "Донбасс-Украина" отсюда.
Окрестности Новозвановки, на Луганщине
Враг понимает, если не выбьет украинских военных с новых позиций – ему просто придется отходить назад. Теперь боевики в низине, что, по военной науке, очень невыгодно. Поэтому и палят во все стороны.
Старенький пулемет Дегтярева-Шпагина угомонил боевиков, однако на утро российские наемники открыли огонь из артиллерии.
Украинский защитник во время боя
Однако бойцы 46 батальона всегда готовы к худшему сценарию. Начался обстрел, и батальон работал, как швейцарские часы. Гранатометчики гасили наблюдательные посты врага.
Журналист 24 канала попал под обстрелы:
Беспилотник наших армейцев также поднялся в небо для корректировки огня.
Украинский беспилотник
Благодаря онлайн корректировке огня с дрона, оружие батальона "Донбасс-Украина" попадает в цель и уничтожает позиции врага на заброшенных дачах в окрестностях оккупированного Калинового, где давно вместо гражданских живут боевики.
После мощного ответа украинских военных враг замолкает. Очередная битва за хоть один километр украинской земли, но закончилась победой.