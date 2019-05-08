Отношение украинский защитников к 9 мая и какие планы на этот день у боевиков
На фронте погиб украинский военный. Боевики 5 раз обстреляли позиции наших защитников. Из танков и артиллерии российские наемники бьют по воинам в Марьинке. Не стесняются стрелять ни днем, ни ночью.
Кроме того, наши армейцы фиксируют значительное скопление тяжелой техники в оккупированном Донецке, которую террористы якобы готовят к завтрашнему параду в честь 9 мая.
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Защитники показали журналистам 24 Канала покореженную трубу разведчика, в которую вражеский снайпер попал дважды, когда боец наблюдал за противником.
Простреленная снайпером труба разведчика
Хорошо, что этот прибор выдвигается над укрытием, а сам боец в это время находится в безопасности.
Расстояния до позиций российских наемников в Марьинке минимальные – иногда меньше ста метров, снайперу врага попасть в цель не трудно, поэтому вылезать над позициями здесь – почти смертный приговор. И украинские защитники это знают.
Меняем место дислокации, потому что может сидеть снайпер, и если с одного места работать – то он "может легко снять",
– отметил военнослужащий 24-й бригады имени короля Даниила Тарас.
И если к снайперам врага бойцы королевской бригады уже привыкли, то недавно боевики начали бить из большего калибра.
Пару дней назад из танка стреляли, возможно, праздник у них какой-то,
– предположил военнослужащий 24-й бригады имени короля Даниила Владимир.
Также украинским защитникам хорошо слышна тяжелая техника, которая ездит по оккупированному Донецку. Очевидно, боевики, как и каждый год, планируют парад на День Победы. Российские наемники почему-то приватизировали себе это праздник и рассказывают в своих пропагандистских СМИ, что украинские военные это праздником не считают.
Для меня 9 мая – это день победы. Победы над фашизмом,
– сказал военнослужащий 24-й бригады имени короля Даниила Игорь.
Однако украинские солдаты понимают цену, которую наши предки заплатили за эту победу. Они встретят этот день в боевых дежурствах и с мыслями о собственном Дне Победы.