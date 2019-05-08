В бою на Донбассе погиб украинский военный: что известно о герое
На одной из позиций украинских военных на Приазовье в ночь на 8 мая погиб боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, командир десантно-штурмового отделения старшина Владимир Коваль.
Военный погиб от тяжелого ранения в результате прицельного обстрела пророссийских боевиков в ходе двустороннего боя.
Читайте также: Украинские бойцы мощным ударом уничтожили трех оккупантов: эффектное видео
Погибший боец был родом из Хмельницкой области. В Коваля остались жена и дочь.
"Невыразимая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие. Наше общее дело будет продолжено", – говорится в сообщении 79-й ОДШБ.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Как развивались ночные события в Святошино7 сентября 2016 , 10:31 1
Хавбек Ливерпуля избежал серьезной травмы в матче Лиги чемпионов4 октября 2018 , 13:32