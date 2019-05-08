В бою на Донбассе погиб украинский военный: что известно о герое

На одной из позиций украинских военных на Приазовье в ночь на 8 мая погиб боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, командир десантно-штурмового отделения старшина Владимир Коваль.

Военный погиб от тяжелого ранения в результате прицельного обстрела пророссийских боевиков в ходе двустороннего боя.

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Погибший боец был родом из Хмельницкой области. В Коваля остались жена и дочь.

"Невыразимая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие. Наше общее дело будет продолжено", – говорится в сообщении 79-й ОДШБ.