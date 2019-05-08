У бою на Донбасі загинув український військовий: що відомо про героя

На одній з позицій українських військових на Приазов'ї в ніч проти 8 травня загинув боєць 79-Ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, командир десантно-штурмового відділення старшина Володимир Коваль.

Військовий загинув від важкого поранення внаслідок прицільного обстрілу проросійських бойовиків у ході двостороннього бою. Читайте також: Українські бійці потужним ударом знищили трьох окупантів: ефектне відео Загиблий боєць був родом з Хмельницької області. У Коваля залишилися дружина та донька. "Невимовна втрата гнітить, викликає лють та сльози, не дозволить нам покласти зброю. Наша спільна справа буде продовжена", – мовиться в повідомленні 79-ї ОДШБ.