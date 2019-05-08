У бою на Донбасі загинув український військовий: що відомо про героя
На одній з позицій українських військових на Приазов'ї в ніч проти 8 травня загинув боєць 79-Ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, командир десантно-штурмового відділення старшина Володимир Коваль.
Військовий загинув від важкого поранення внаслідок прицільного обстрілу проросійських бойовиків у ході двостороннього бою.
Читайте також: Українські бійці потужним ударом знищили трьох окупантів: ефектне відео
Загиблий боєць був родом з Хмельницької області. У Коваля залишилися дружина та донька.
"Невимовна втрата гнітить, викликає лють та сльози, не дозволить нам покласти зброю. Наша спільна справа буде продовжена", – мовиться в повідомленні 79-ї ОДШБ.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10