Зеленский поздравил Путина с Новым Годом и обсудил новый обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский провел новый телефонный разговор с лидером России-агрессора Владимиром Путиным. Они приветствовали подписание газового контракта между странами и обсудили вопросы нового обмена пленными.
Президенты не только обсудили рабочие вопросы, но и поздравили друг друга с наступающими праздниками, сообщает Офис Президента в фейсбуке.
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Во время разговора Зеленский и Путин обсудили вероятность нового обмена пленными и приветствовали освобождение удерживаемых 29 декабря. Тогда был освобожден 81 украинец, а Киев передал подконтрольным РФ боевикам 127 человек.
Руководители государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине,
– сообщили в ОПУ.
Лидеры государств в разговоре вспомнили и о заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Его "Нафтогаз" и "Газпром" подписали вечером 30 декабря в Вене.
В заключение Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.
Обмен пленными 29 декабря: главное
- Большой обмен между Украиной и представителями оккупантов состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
- Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.