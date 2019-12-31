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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Зеленский поздравил Путина с Новым Годом и обсудил новый обмен пленными

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      Президент Украины Владимир Зеленский провел новый телефонный разговор с лидером России-агрессора Владимиром Путиным. Они приветствовали подписание газового контракта между странами и обсудили вопросы нового обмена пленными.

      Президенты не только обсудили рабочие вопросы, но и поздравили друг друга с наступающими праздниками, сообщает Офис Президента в фейсбуке.

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      Во время разговора Зеленский и Путин обсудили вероятность нового обмена пленными и приветствовали освобождение удерживаемых 29 декабря. Тогда был освобожден 81 украинец, а Киев передал подконтрольным РФ боевикам 127 человек.

      Руководители государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине,
      – сообщили в ОПУ.

      Лидеры государств в разговоре вспомнили и о заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Его "Нафтогаз" и "Газпром" подписали вечером 30 декабря в Вене.

      В заключение Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Большой обмен между Украиной и представителями оккупантов состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Нафтогаз Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Обмен пленными Новости России Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Газ Газпром Газовый контракт Владимир Путин Владимир Зеленский Президент Украины
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