Зеленский поздравил Путина с Новым Годом и обсудил новый обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский провел новый телефонный разговор с лидером России-агрессора Владимиром Путиным. Они приветствовали подписание газового контракта между странами и обсудили вопросы нового обмена пленными.

Президенты не только обсудили рабочие вопросы, но и поздравили друг друга с наступающими праздниками, сообщает Офис Президента в фейсбуке.

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Во время разговора Зеленский и Путин обсудили вероятность нового обмена пленными и приветствовали освобождение удерживаемых 29 декабря. Тогда был освобожден 81 украинец, а Киев передал подконтрольным РФ боевикам 127 человек.

Руководители государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине,

– сообщили в ОПУ.

Лидеры государств в разговоре вспомнили и о заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Его "Нафтогаз" и "Газпром" подписали вечером 30 декабря в Вене.

В заключение Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

Обмен пленными 29 декабря: главное