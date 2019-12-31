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      Каким будет новогоднее поздравление Зеленского: СМИ раскрыли детали

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      СМИ раскрыли детали новогоднего поздравления Зеленского / Скриншот

      Первое новогоднее поздравление Владимира Зеленского на посту Президента Украины будет классическим. Кроме главы государства участие в нем примут известные украинцы.

      Об этом рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец в своем телеграме. По его словам, на Банковой долго размышляли, каким должно быть поздравление Зеленского и какие "фишечки" использовать.

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      Одним из вариантов на Банковой рассматривали формат мюзикла. Однако в итоге у Зеленского решили не рисковать и сделать поздравление в классическом стиле.

      Поздравление будет более или менее классическим. В видеообращение еще пригласят известных людей – спортсменов, культурных деятелей, политиков, которые присоединятся к поздравлениям президента,
      – рассказал Кравец.

      Традиционное для украинских президентов обращение Владимира Зеленского начнется накануне боя курантов в 23:55. Его можно будет посмотреть на всех телеканалах Украины, в том числе и в прямом эфире 24 канала.

       

      Что интересно, новогоднее обращение к украинцам не будет первым для Владимира Зеленского. За несколько минут до Нового 2019 года его праздничное обращение показали на телеканале "1+1" вместо выступления тогдашнего президента Петра Порошенко. Во время этих поздравлений Зеленский официально заявил, что будет баллотироваться в Президенты Украины.

      Новогоднее поздравление и заявление Зеленского в 2019 году: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Новогодние праздники Президент Украины
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