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      Зеленский рассказал, где будет праздновать Новый год

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      Владимир Зеленский отметит Новый год на Прикарпатье / фото з інстаграму

      Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, совершил рабочий поезд в Ивано-Франковскую область. Общаясь с журналистами, он признался, что там и встретит Новый год.

      Президенту на несколько дней еще придется вернуться в столицу, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье, где и отпразднует Новый год. Об этом он рассказал во время брифинга после открытия моста через реку Чечва.

      К слову: Зеленский приехал на Ивано-Франковщину: какие задачи раздал чиновникам

      Не скажу, где именно. Буду встречать Новый год здесь, но сначала еще должен вернуться в Киев,
      – рассказал Владимир Зеленский.

      Позже он добавил, что, вероятнее всего, это будет Буковель.

      Ранее ряд СМИ писал, что Владимир Зеленский встречать Новый год в государственной резиденции "Синегора", что на Прикарпатье. Там, в частности, праздновали начало нового года Петр Порошенко и Виктор Янукович.

      резиденція Резиденция президента Украины "Синегора"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Президент Украины Новости Ивано-Франковска Владимир Зеленский
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