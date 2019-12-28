Зеленский рассказал, где будет праздновать Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, совершил рабочий поезд в Ивано-Франковскую область. Общаясь с журналистами, он признался, что там и встретит Новый год.

Президенту на несколько дней еще придется вернуться в столицу, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье, где и отпразднует Новый год. Об этом он рассказал во время брифинга после открытия моста через реку Чечва.

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Не скажу, где именно. Буду встречать Новый год здесь, но сначала еще должен вернуться в Киев,

– рассказал Владимир Зеленский.

Позже он добавил, что, вероятнее всего, это будет Буковель.

Ранее ряд СМИ писал, что Владимир Зеленский встречать Новый год в государственной резиденции "Синегора", что на Прикарпатье. Там, в частности, праздновали начало нового года Петр Порошенко и Виктор Янукович.

Резиденция президента Украины "Синегора"