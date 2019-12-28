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      Зеленский приехал на Ивано-Франковщину: какие задания раздал чиновникам

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      Рабочая поездка Зеленского на Ивано-Франковщину / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Он призвал главу ОГА и местных чиновников разработать план ремонта мостов в области и построить мусороперерабатывающий завод.

      Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину утром 28 декабря. Вместе с ним приехал его помощник Андрей Ермак.

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      Какие задачи поставил Зеленский перед ивано-франковскими чиновниками

      Сначала президент заслушал отчет председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы.


      Зеленский и глава ОГА Ивано-Франковщины Шмыгаль

      Глава ОГА рассказал, что:

      • в области отремонтировали 540 километров дорог;
      • продолжается восстановление мостов. Почти тысяча из них находится в неудовлетворительном состоянии;
      • регион получил 5 новых авто скорой помощи;
      • планируется ремонт детских садов и школ, средства на которые возьмут из Госфонда регионального развития;
      • приобретены 94 квартиры для участников АТО/ООС;
      • реконструкцию аэропорта в Ивано-Франковске планируют завершить за 2,5 года.

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      Зеленский в ответ призвал главу Ивано-Франковской ОГА:

      • разработать план ремонта мостов в области;
      • построить мусороперерабатывающий завод;
      • выделить финансирование на реконструкцию здания школы в селе Красноилья Верховинского района.

      "Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать", – подчеркнул президент.

      • Привлечь инвесторов к строительству домов, в которых будут проживать украинские военные.

      Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно – жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них,
      – отметил Зеленский.

      Открытие моста через реку Чечва

      Зеленский во время поездки на Ивано-Франковщину также принял участие в открытии восстановленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калушское и Пойло.


      Зеленский на восстановленном мосту через реку Чечва / фото пресс-службы президента

      На восстановление моста потратили 24 миллиона гривен. Его длина составляет 108 метров.


      Восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине / фото пресс-службы президента

      В мае этого года мост разрушило наводнение – произошел обвал четырех пролетов и проседание других.


      Так выглядел мост через реку Чечва до ремонта / фото Марии Оринчак

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости Ивано-Франковска Владимир Зеленский АТО Дороги Строительство
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