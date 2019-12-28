Зеленский приехал на Ивано-Франковщину: какие задания раздал чиновникам
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Он призвал главу ОГА и местных чиновников разработать план ремонта мостов в области и построить мусороперерабатывающий завод.
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину утром 28 декабря. Вместе с ним приехал его помощник Андрей Ермак.
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Какие задачи поставил Зеленский перед ивано-франковскими чиновниками
Сначала президент заслушал отчет председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы.
Зеленский и глава ОГА Ивано-Франковщины Шмыгаль
Глава ОГА рассказал, что:
- в области отремонтировали 540 километров дорог;
- продолжается восстановление мостов. Почти тысяча из них находится в неудовлетворительном состоянии;
- регион получил 5 новых авто скорой помощи;
- планируется ремонт детских садов и школ, средства на которые возьмут из Госфонда регионального развития;
- приобретены 94 квартиры для участников АТО/ООС;
- реконструкцию аэропорта в Ивано-Франковске планируют завершить за 2,5 года.
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Зеленский в ответ призвал главу Ивано-Франковской ОГА:
- разработать план ремонта мостов в области;
- построить мусороперерабатывающий завод;
- выделить финансирование на реконструкцию здания школы в селе Красноилья Верховинского района.
"Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать", – подчеркнул президент.
- Привлечь инвесторов к строительству домов, в которых будут проживать украинские военные.
Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно – жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них,
– отметил Зеленский.
Открытие моста через реку Чечва
Зеленский во время поездки на Ивано-Франковщину также принял участие в открытии восстановленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калушское и Пойло.
Зеленский на восстановленном мосту через реку Чечва / фото пресс-службы президента
На восстановление моста потратили 24 миллиона гривен. Его длина составляет 108 метров.
Восстановленный мост через реку Чечва на Ивано-Франковщине / фото пресс-службы президента
В мае этого года мост разрушило наводнение – произошел обвал четырех пролетов и проседание других.
Так выглядел мост через реку Чечва до ремонта / фото Марии Оринчак