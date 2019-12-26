Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года

Президента Владимира Зеленского политиком 2019 считают 45,9% опрошенных украинцев. Второе место среди политиков года занял нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко с показателем 7,5%.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

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Украинцы назвали политиков 2019 года

Владимир Зеленский – за него высказались 45,9% украинцев,

Петр Порошенко – 7,5%,

Юлия Тимошенко – 3,3%,

Дмитрий Разумков – 2,8%,

Юрий Бойко – 2,7%,

Виктор Медведчук – 1,9%,

Святослав Вакарчук – 1,4%,

Олег Ляшко – 1,1%.

В то же время 6,9% опрошенных считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. Еще 16,7% украинцев не смогли ответить на вопрос.

У каких политиков доверие преобладает над недоверием

Владимир Зеленский – доверяют 62%, не доверяют 31% (баланс доверия-недоверия + 31%),

Дмитрий Разумков – 48% и 38% (баланс доверия-недоверия + 10%),

Еще преобладает доверие к Олегу Сенцову – 41% и 36% (баланс + 5%).

Самый плохой баланс доверия-недоверия у:

Петра Порошенко – -66%,

Виктора Медведчука – -61%,

Виталия Кличко – -55%,

Арсена Авакова – -54%,

Юлии Тимошенко – -54%,

Юрия Бойко – -47%,

Анатолия Шария – -41%,

Андрея Портнова – 37%,

Андрея Богдана – -33%,

Давида Арахамии – -33%,

Святослава Вакарчука – -27%,

Алексея Гончарука – 16%.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Изменения рейтинга Зеленского в ноябре-декабре / Инфографика 24 канала