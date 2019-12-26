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      Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года

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      Зеленского назвали политиком года / Пресс-служба президента Украины

      Президента Владимира Зеленского политиком 2019 считают 45,9% опрошенных украинцев. Второе место среди политиков года занял нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко с показателем 7,5%.

      Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".

      Узнайте, насколько вырос рейтинг Зеленского в декабре

      Украинцы назвали политиков 2019 года

      • Владимир Зеленский – за него высказались 45,9% украинцев,
      • Петр Порошенко – 7,5%,
      • Юлия Тимошенко – 3,3%,
      • Дмитрий Разумков – 2,8%,
      • Юрий Бойко – 2,7%,
      • Виктор Медведчук – 1,9%,
      • Святослав Вакарчук – 1,4%,
      • Олег Ляшко – 1,1%.

      В то же время 6,9% опрошенных считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. Еще 16,7% украинцев не смогли ответить на вопрос.

      У каких политиков доверие преобладает над недоверием

      • Владимир Зеленский – доверяют 62%, не доверяют 31% (баланс доверия-недоверия + 31%),
      • Дмитрий Разумков – 48% и 38% (баланс доверия-недоверия + 10%),
      • Еще преобладает доверие к Олегу Сенцову – 41% и 36% (баланс + 5%).

      Самый плохой баланс доверия-недоверия у:

      • Петра Порошенко – -66%,
      • Виктора Медведчука – -61%,
      • Виталия Кличко – -55%,
      • Арсена Авакова – -54%,
      • Юлии Тимошенко – -54%,
      • Юрия Бойко – -47%,
      • Анатолия Шария – -41%,
      • Андрея Портнова – 37%,
      • Андрея Богдана – -33%,
      • Давида Арахамии – -33%,
      • Святослава Вакарчука – -27%,
      • Алексея Гончарука – 16%.

      Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      рейтинг Зеленського опитування статистика груденьИзменения рейтинга Зеленского в ноябре-декабре / Инфографика 24 канала

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      Теги: Социологическое исследование Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук - новости Юрий Бойко Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко исследования Статистика Олег Ляшко Виктор Медведчук Дмитрий Разумков
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