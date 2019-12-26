Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года
Президента Владимира Зеленского политиком 2019 считают 45,9% опрошенных украинцев. Второе место среди политиков года занял нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко с показателем 7,5%.
Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного 13-18 декабря фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с "Центром Разумкова".
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Украинцы назвали политиков 2019 года
- Владимир Зеленский – за него высказались 45,9% украинцев,
- Петр Порошенко – 7,5%,
- Юлия Тимошенко – 3,3%,
- Дмитрий Разумков – 2,8%,
- Юрий Бойко – 2,7%,
- Виктор Медведчук – 1,9%,
- Святослав Вакарчук – 1,4%,
- Олег Ляшко – 1,1%.
В то же время 6,9% опрошенных считают, что нет украинского политического деятеля, которого можно было бы назвать политиком 2019 года. Еще 16,7% украинцев не смогли ответить на вопрос.
У каких политиков доверие преобладает над недоверием
- Владимир Зеленский – доверяют 62%, не доверяют 31% (баланс доверия-недоверия + 31%),
- Дмитрий Разумков – 48% и 38% (баланс доверия-недоверия + 10%),
- Еще преобладает доверие к Олегу Сенцову – 41% и 36% (баланс + 5%).
Самый плохой баланс доверия-недоверия у:
- Петра Порошенко – -66%,
- Виктора Медведчука – -61%,
- Виталия Кличко – -55%,
- Арсена Авакова – -54%,
- Юлии Тимошенко – -54%,
- Юрия Бойко – -47%,
- Анатолия Шария – -41%,
- Андрея Портнова – 37%,
- Андрея Богдана – -33%,
- Давида Арахамии – -33%,
- Святослава Вакарчука – -27%,
- Алексея Гончарука – 16%.
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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