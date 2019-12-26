Майже половина українців вважають Зеленського політиком року

Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року вважають 45,9% опитаних українців. Другу сходинку серед політиків року посів нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко з показником 7,5%.

Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова".

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Українці назвали політиків 2019 року

Володимир Зеленський – за нього висловилися 45,9% українців,

Петро Порошенко – 7,5%,

Юлія Тимошенко – 3,3%,

Дмитро Разумков – 2,8%,

Юрій Бойко – 2,7%,

Віктор Медведчук – 1,9%,

Святослав Вакарчук – 1,4%,

Олег Ляшко – 1,1%.

Водночас 6,9% опитаних вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. Ще 16,7% українців не змогли відповісти на питання.

Які політики мають перевагу довіри над недовірою

Володимир Зеленський – довіряють 62%, не довіряють 31% (баланс довіри-недовіри +31%),

Дмитро Разумков – 48% та 38% (баланс довіри-недовіри +10%),

Ще переважає довіра до Олега Сенцова – 41% та 36% (баланс +5%).

Найгірший баланс довіри-недовіри мають:

Петро Порошенко – -66%,

Віктор Медведчук – -61%,

Віталій Кличко – -55%,

Арсен Аваков – -54%,

Юлія Тимошенко – -54%,

Юрій Бойко – -47%,

Анатолій Шарій – -41%,

Андрій Портнов – -37%,

Андрій Богдан – -33%,

Давид Арахамія – -33%,

Святослав Вакарчук – -27%,

Олексій Гончарук – -16%.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Зміни рейтингу Зеленського у листопаді-грудні / Інфографіка 24 каналу