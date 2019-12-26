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      Майже половина українців вважають Зеленського політиком року

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      Зеленського назвали політиком року / Пресслужба Президента України

      Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року вважають 45,9% опитаних українців. Другу сходинку серед політиків року посів нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко з показником 7,5%.

      Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова".

      Дізнайтеся, наскільки зріс рейтинг Зеленського у грудні

      Українці назвали політиків 2019 року

      • Володимир Зеленський – за нього висловилися 45,9% українців,
      • Петро Порошенко – 7,5%,
      • Юлія Тимошенко – 3,3%,
      • Дмитро Разумков – 2,8%,
      • Юрій Бойко – 2,7%,
      • Віктор Медведчук – 1,9%,
      • Святослав Вакарчук – 1,4%,
      • Олег Ляшко – 1,1%.

      Водночас 6,9% опитаних вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. Ще 16,7% українців не змогли відповісти на питання.

      Які політики мають перевагу довіри над недовірою

      • Володимир Зеленський – довіряють 62%, не довіряють 31% (баланс довіри-недовіри +31%),
      • Дмитро Разумков – 48% та 38% (баланс довіри-недовіри +10%),
      • Ще переважає довіра до Олега Сенцова – 41% та 36% (баланс +5%).

      Найгірший баланс довіри-недовіри мають:

      • Петро Порошенко – -66%,
      • Віктор Медведчук – -61%,
      • Віталій Кличко – -55%,
      • Арсен Аваков – -54%,
      • Юлія Тимошенко – -54%,
      • Юрій Бойко – -47%,
      • Анатолій Шарій – -41%,
      • Андрій Портнов – -37%,
      • Андрій Богдан – -33%,
      • Давид Арахамія – -33%,
      • Святослав Вакарчук – -27%,
      • Олексій Гончарук – -16%.

      Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

      рейтинг Зеленського опитування статистика грудень
      Зміни рейтингу Зеленського у листопаді-грудні / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Статистика Володимир Зеленський Святослав Вакарчук - новини Юрій Бойко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко дослідження Дмитро Разумков Віктор Медведчук Олег Ляшко
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