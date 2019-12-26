Майже половина українців вважають Зеленського політиком року
Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року вважають 45,9% опитаних українців. Другу сходинку серед політиків року посів нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко з показником 7,5%.
Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного 13-18 грудня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова".
Дізнайтеся, наскільки зріс рейтинг Зеленського у грудні
Українці назвали політиків 2019 року
- Володимир Зеленський – за нього висловилися 45,9% українців,
- Петро Порошенко – 7,5%,
- Юлія Тимошенко – 3,3%,
- Дмитро Разумков – 2,8%,
- Юрій Бойко – 2,7%,
- Віктор Медведчук – 1,9%,
- Святослав Вакарчук – 1,4%,
- Олег Ляшко – 1,1%.
Водночас 6,9% опитаних вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. Ще 16,7% українців не змогли відповісти на питання.
Які політики мають перевагу довіри над недовірою
- Володимир Зеленський – довіряють 62%, не довіряють 31% (баланс довіри-недовіри +31%),
- Дмитро Разумков – 48% та 38% (баланс довіри-недовіри +10%),
- Ще переважає довіра до Олега Сенцова – 41% та 36% (баланс +5%).
Найгірший баланс довіри-недовіри мають:
- Петро Порошенко – -66%,
- Віктор Медведчук – -61%,
- Віталій Кличко – -55%,
- Арсен Аваков – -54%,
- Юлія Тимошенко – -54%,
- Юрій Бойко – -47%,
- Анатолій Шарій – -41%,
- Андрій Портнов – -37%,
- Андрій Богдан – -33%,
- Давид Арахамія – -33%,
- Святослав Вакарчук – -27%,
- Олексій Гончарук – -16%.
Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Зміни рейтингу Зеленського у листопаді-грудні / Інфографіка 24 каналу