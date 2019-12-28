Зеленський приїхав на Івано-Франківщину: які завдання роздав чиновникам
Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Івано-Франківську область. Він закликав голову ОДА та місцевих чиновників розробити план ремонту мостів в області і побудувати сміттєпереробний завод.
Зеленський прибув на Івано-Франківщину вранці 28 грудня. Разом з ним приїхав його помічник Андрій Єрмак.
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Які завдання дав Зеленський франківським чиновникам
Спочатку президент заслухав звіт голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи.
Зеленський і губернатор Івано-Франківщини Шмигаль
Губернатор розповів, що:
- в області відремонтували 540 кілометрів доріг;
- триває відновлення мостів. Майже тисяча з них перебуває у незадовільному стані;
- регіон отримав 5 нових авто швидкої допомоги;
- планується ремонт дитячих садків і шкіл, кошти на які візьмуть з Держфонду регіонального розвитку;
- придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС;
- реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за 2,5 роки.
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Зеленський у відповідь закликав голову Івано-Франківської ОДА:
- розробити план ремонту мостів в області;
- подувати сміттєпереробний завод;
- виділити фінансування на реконструкцію будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.
"Треба знайти кошти. Якщо там усе прогнило, треба повністю перебудовувати", – наголосив президент.
- Залучити інвесторів до зведення будинків, у яких проживатимуть українські військові.
Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них,
– зазначив Зеленський.
Відкриття мосту через річку Чечва
Зеленський під час поїздки на Івано-Франківщину також взяв участь у відкритті відновленого мосту через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло.
Зеленський на відновленому мості через річку Чечва / фото пресслужби президента
На відновлення мосту витратили 24 мільйони гривень. Його довжина становить 108 метрів.
Відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині / фото пресслужби президента
У травні цього року міст зруйнувала повінь – стався обвал чотирьох прольотів та просідання інших.
Так виглядав міст через річку Чечва до ремонту / фото Марії Оринчак