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      Зеленський приїхав на Івано-Франківщину: які завдання роздав чиновникам

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      Робоча поїздка Зеленського на Івано-Франківщину / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Івано-Франківську область. Він закликав голову ОДА та місцевих чиновників розробити план ремонту мостів в області і побудувати сміттєпереробний завод.

      Зеленський прибув на Івано-Франківщину вранці 28 грудня. Разом з ним приїхав його помічник Андрій Єрмак.

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      Які завдання дав Зеленський франківським чиновникам

      Спочатку президент заслухав звіт голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи. 


      Зеленський і губернатор Івано-Франківщини Шмигаль 

      Губернатор розповів, що: 

      • в області відремонтували 540 кілометрів доріг;
      • триває відновлення мостів. Майже тисяча з них перебуває у незадовільному стані;
      • регіон отримав 5 нових авто швидкої допомоги;
      • планується ремонт дитячих садків і шкіл, кошти на які візьмуть з Держфонду регіонального розвитку;
      • придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС;
      • реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за 2,5 роки.

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      Зеленський у відповідь закликав голову Івано-Франківської ОДА:

      • розробити план ремонту мостів в області;
      • подувати сміттєпереробний завод;
      • виділити фінансування на реконструкцію будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.

      "Треба знайти кошти. Якщо там усе прогнило, треба повністю перебудовувати", – наголосив президент.

      • Залучити інвесторів до зведення будинків, у яких проживатимуть українські військові.

      Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них,
      – зазначив Зеленський.

      Відкриття мосту через річку Чечва

      Зеленський під час поїздки на Івано-Франківщину також взяв участь у відкритті відновленого мосту через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло.


      Зеленський на відновленому мості через річку Чечва / фото пресслужби президента

      На відновлення мосту витратили 24 мільйони гривень. Його довжина становить 108 метрів.


      Відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині / фото пресслужби президента

      У травні цього року міст зруйнувала повінь – стався обвал чотирьох прольотів та просідання інших.


      Так виглядав міст через річку Чечва до ремонту / фото Марії Оринчак

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Івано-Франківська Будівництво Президент України Дороги АТО
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