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      У Росії назвали Зеленського та тему України одними з головних у 2019 році

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Жителі Росії назвали головні події та людей 2019 року, що минає. Деякі з них мають безпосередній стосунок до України.

      Відповідні опитування проводили російські "Левада-Центр" і Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

      Цікаво! Зеленський разом із Трампом потрапив на підсумкову обкладинку журналу The Week

      Дані "Левада-Центру"

      Відповідно до результатів опитування "Левада-Центру", 15% росіян вважають головними у 2019 році перемовини президента України Володимира Зеленського з російським гарантом Володимиром Путіним у межах нормандського саміту, обмін полоненими, захоплення та повернення українських військових катерів, а також розведення військ на Донбасі.

      Ще 12% опитаних відзначили перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні. Натомість 29% назвали головним у 2019 році відкриття залізничної частини Кримського мосту, яким окупанти з’єднують півострів із територію Росії.

      Крім того, 7% респондентів вважають чинного українського гаранта людиною 2019 року. Зауважимо, що Зеленський випередив таких політиків, як очільник російського МЗС Сергій Лавров, президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент США Дональд Трамп. Лідирує ж серед уподобань росіян господар Кремля Володимир Путін – 31%. 

      Зеленський, Путін, Макрон, Меркель, Трамп, рейтинг, Росія
      Кого ще з політиків росіяни вважають особистостями 2019 року 

      Дані ВЦВГД

      Щодо результатів опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, то до першої трійки світових важливих подій увійшли вибори президента в Україні та зустріч Путіна та Зеленського (по 3% відповідно).

      Також тут відзначили й впровадження в експлуатацію залізничної частини Кримського мосту (4%). Цікаво, що запуск залізничної частини Кримського мосту росіяни також вважають однією з трьох головних подій 2019 року загалом. Ініціативу окупантів відзначили 2%.

      А що кажуть в Україні? Українці визначили головну подію 2019 року

      Зауважимо, відповідно до результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", 47% українців назвали Зеленського політиком 2019 року. Схоже опитування проводили також фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова". Відповідно до їхніх даних, Зеленського політиком 2019 року бачать 45,9% українців.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Президент України
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