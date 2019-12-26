У Росії назвали Зеленського та тему України одними з головних у 2019 році

Жителі Росії назвали головні події та людей 2019 року, що минає. Деякі з них мають безпосередній стосунок до України.

Відповідні опитування проводили російські "Левада-Центр" і Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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Дані "Левада-Центру"

Відповідно до результатів опитування "Левада-Центру", 15% росіян вважають головними у 2019 році перемовини президента України Володимира Зеленського з російським гарантом Володимиром Путіним у межах нормандського саміту, обмін полоненими, захоплення та повернення українських військових катерів, а також розведення військ на Донбасі.

Ще 12% опитаних відзначили перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні. Натомість 29% назвали головним у 2019 році відкриття залізничної частини Кримського мосту, яким окупанти з’єднують півострів із територію Росії.

Крім того, 7% респондентів вважають чинного українського гаранта людиною 2019 року. Зауважимо, що Зеленський випередив таких політиків, як очільник російського МЗС Сергій Лавров, президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент США Дональд Трамп. Лідирує ж серед уподобань росіян господар Кремля Володимир Путін – 31%.



Кого ще з політиків росіяни вважають особистостями 2019 року

Дані ВЦВГД

Щодо результатів опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, то до першої трійки світових важливих подій увійшли вибори президента в Україні та зустріч Путіна та Зеленського (по 3% відповідно).

Також тут відзначили й впровадження в експлуатацію залізничної частини Кримського мосту (4%). Цікаво, що запуск залізничної частини Кримського мосту росіяни також вважають однією з трьох головних подій 2019 року загалом. Ініціативу окупантів відзначили 2%.

А що кажуть в Україні? Українці визначили головну подію 2019 року

Зауважимо, відповідно до результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", 47% українців назвали Зеленського політиком 2019 року. Схоже опитування проводили також фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з "Центром Разумкова". Відповідно до їхніх даних, Зеленського політиком 2019 року бачать 45,9% українців.