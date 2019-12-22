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      Зеленський разом із Трампом потрапив на підсумкову обкладинку американського журналу The Week

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський став одним із героїв 2019 року. Зокрема, за версією американського журналу The Week.

      Номер під назвою "Обличчя 2019 року" має з’явитися у продажу 27 грудня. На його обкладинку потрапив і український гарант Володимир Зеленський.

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      Зеленський, Трамп, Путін, 2019 рік, обличчя, американський журнал The Week
      Зеленський став обличчям 2019 року за версією американського журналу The Week 

      Зауважимо, що журналісти обличчями 2019 року також вважають американського лідера Дональда Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані, господаря Кремля Володимира Путіна, британського прем’єра Бориса Джонсона, голову КНР Сі Цзіньпіня та шведську екоактивістку Грету Тунберг.

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      Також у поле зору видання потрапили:

      • генеральний прокурор США Віл'ям Барр, який узяв під сумнів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у американські президентські вибори 2016 року.
      • спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила початок формальної процедури імпічменту президента США Дональда Трампа,
      • гравець баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, який, на переконання вболівальників, став на бік Китаю у конфлікті НБА з цією країною.
      • американська юристка та політикиня, що представляє штат Массачусетс у Сенаті, Елізабет Воррен: вона також відзначилася у скандалі щодо імпічменту Трампа.
      • колишній віце-президент США та чинний американський сенатор Джо Байден, через особу якого власне і почався скандал з імпічментом Трампа.

      Зеленський, Трамп, Путін, 2019 рік, обличчя, американський журнал The Week
      Номер із Зеленським на обкладинці з'явиться у продажу 27 грудня 

      Чому особа Зеленського зацікавила американське видання The Week

      Саме після витоку інформацію про розмову Зеленського з Трампом у США розпочався скандал щодо недовіри чинному американському лідеру Дональду Трампу. Так, останній нібито пообіцяв, що взаємини між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      Крім того, нещодавно стало відомим, що за годину після розмови американського та українського президентів господар Білого дому наказав заблокувати військову допомогу Україні.

      Детальніше! Військову допомогу заблокували через годину після розмови Трампа і Зеленського, – ЗМІ

      Додамо, що на початку грудня український президент Володимир Зеленський першим з усіх українських президентів потрапив на обкладинку впливового американського видання Time. Також журнал опублікував про нього матеріал. А згодом Time опублікував колонку з українським лідером у підсумковому спецвипуску.

      Що відомо про журнал The Week? Це щотижневий англомовний журнал, що виходить у Великій Британії та США. Британське видання було засновано в 1995 році, американське – в 2001. Також в період з 2008 по 2012 роки існувало австралійське видання.

      The Week публікує панораму новин тижня і редакційні коментарі з метою надати читачам різноманітні політичні точки зору. Охоплює широке коло тем: поточні події, новини, бізнес, здоров'я, наука, мистецтво тощо.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини США ЗМІ Медіа Дональд Трамп Володимир Путін Новини політики
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