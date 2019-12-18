Зеленський потрапив у підсумковий спецвипуск журналу TIME: фото

Американський журнал Time опублікував колонку з президентом Володимиром Зеленським у рубриці "Нові обличчя". Український лідер потрапив у компанію Меган Маркл, принца Гаррі, репера Lil Nas X і тенісистки Коко Гауф.

В тексті колонки про Зеленського мовиться про його блискучу перемогу на президентських виборах. Журналісти порівняли її з "голівудською історією": актор, який зіграв роль президента України в популярному телесеріалі "Слуга народу" переміг п'ятого президента Петра Порошенка і експрем'єрку Юлію Тимошенко.

До теми: Зеленський потрапив на обкладинку Time

Аналітик журналу TIME Ієн Бремер відзначив, що перемога Зеленського на виборах стала відповіддю на агресивну зовнішню політику Російської Федерації щодо України.

Також він відзначив, що це може стати шансом для нового старту Україну. Водночас, за його словами, "медовий місяць" для Зеленського був дуже нетривалим. У вересні український президент потрапив у гучний скандал із телефонною розмовою з Дональдом Трампом.



Підсумковий випуск впливового американського журналу TIME

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше потрапив на обкладинку одного з провідних видань світу – американського журналу Time. Зауважимо, що це вперше український президент потрапив на обкладинку Time.

Назва номеру – "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".



Номер Time із Зеленським на обкладинці

До слова, у квітні Time на обкладинці зобразив російського президента Володимира Путіна. Господар Кремля підноситься над земною кулею, де в різних точках розміщено позначки геотегів із червоною зіркою.

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