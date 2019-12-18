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      Зеленський потрапив у підсумковий спецвипуск журналу TIME: фото

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      Володимир Зеленський потрапив у підсумковий випуск журналу Time / AP

      Американський журнал Time опублікував колонку з президентом Володимиром Зеленським у рубриці "Нові обличчя". Український лідер потрапив у компанію Меган Маркл, принца Гаррі, репера Lil Nas X і тенісистки Коко Гауф.

      В тексті колонки про Зеленського мовиться про його блискучу перемогу на президентських виборах. Журналісти порівняли її з "голівудською історією": актор, який зіграв роль президента України в популярному телесеріалі "Слуга народу" переміг п'ятого президента Петра Порошенка і експрем'єрку Юлію Тимошенко.

      До теми: Зеленський потрапив на обкладинку Time

      Аналітик журналу TIME Ієн Бремер відзначив, що перемога Зеленського на виборах стала відповіддю на агресивну зовнішню політику Російської Федерації щодо України.

      Також він відзначив, що це може стати шансом для нового старту Україну. Водночас, за його словами, "медовий місяць" для Зеленського був дуже нетривалим. У вересні український президент потрапив у гучний скандал із телефонною розмовою з Дональдом Трампом.


      Підсумковий випуск впливового американського журналу TIME

      Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше потрапив на обкладинку одного з провідних видань світу – американського журналу Time. Зауважимо, що це вперше український президент потрапив на обкладинку Time.

      Назва номеру – "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".


      Номер Time із Зеленським на обкладинці

      До слова, у квітні Time на обкладинці зобразив російського президента Володимира Путіна. Господар Кремля підноситься над земною кулею, де в різних точках розміщено позначки геотегів із червоною зіркою.

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США ЗМІ
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