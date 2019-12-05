Зеленський потрапив на обкладинку Time

Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку одного з провідних видань світу – американського журналу Time. Зауважимо, що це вперше український президент потрапив на обкладинку Time.

Як написав Time на своєму офіційному сайті, номер із Зеленським вийде 16 грудня та називатиметься "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом". Здебільшого номер буде присвячено нормандському саміту, що пройде у Парижі 9 грудня.

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Номер Time із Зеленським на обкладинці вийде 16 грудня

У матеріалі про майбутній номер журналісти зазначають, що Зеленський лише нещодавно знімався у ситкомі в Києві, а тепер він бере участь у одній з найбільших світових драм, резулуьтатом якої може стати імпічмент американського президента Дональда Трампа. Український гарант у коментарі виданню наголосив, що він не боїться питань щодо імпічменту.

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Ще один виклик Зеленському – війна на Донбасі. Президент України одним зі своїх завдань поставив її зупинити. Але з іншого боку, таким чином відбудеться конфронтація між ним і господарем Кремля Володимиром Путіним. Зеленський, зі свого боку, сподівається на допомогу Трампа, і їхня зустріч у США відбулася на тлі скандалу щодо імпічмену останнього.

Ще одна проблема, що виникла перед українським президентом, – газопровід Північний потік-2. Через нього російський газ йтиме під Балтійським морем до Німеччини. Таким чином, Україна може зазнати шалених збитків, оскільки ризикує втратити місце країни, через яку російський газ іде до Європи. Попередня сума збитків становить 3 мільярди доларів.

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У коментарі Time Зеленський прокоментував своє становище щодо імпічменту Трампа

Я ніколи не хотів би, щоб Україна була фігурою на карті, на шаховій дошці великих світових гравців, щоб хтось міг кидати нас, куди йому заманеться, використовувати нас як прикриття, як частину якоїсь угоди,

– цією цитатою Зеленського підсумовує Time матеріал про українського президента.

До слова, у квітні Time на обкладинці зобразив російського президента Володимира Путіна. Господар Кремля підноситься над земною кулею, де в різних точках розміщено позначки геотегів із червоною зіркою.