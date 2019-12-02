Зеленський запропонував залучити США до переговорів про Крим: реакція Росії

У Кремлі відреагували на заяву Володимира Зеленського залучити США до обговорення питання Криму. Росія вважає неможливими жодні розмови про півострів .

Про те, що будь-яке обговорення теми Криму неможливе, і про це неодноразово говорилося на різних рівнях, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише "Газета.Ru".

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Безумовно, він дасть розгорнуті і послідовні відповіді на всі відповідні питання, які можуть ставитися. Як президент завжди робить – відкрито, конструктивно й абсолютно вичерпно,

– змоделював відповідь Путіна Зеленському Пєсков.

Раніше президент України заявив, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму, тому хоче залучити їх до переговорів.

Зеленський наголосив, що підніматиме питання про повернення Криму під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня. Він додав, що може отримати відмову розмовляти на цю тему.

Раніше у Кремлі повідомляли, що бажання Зеленського використовувати нормандський формат для обговорення Криму нереальне.

Зверніть увагу! Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном.

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