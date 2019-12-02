Зеленський запропонував залучити США до переговорів про Крим: реакція Росії
У Кремлі відреагували на заяву Володимира Зеленського залучити США до обговорення питання Криму. Росія вважає неможливими жодні розмови про півострів .
Про те, що будь-яке обговорення теми Криму неможливе, і про це неодноразово говорилося на різних рівнях, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише "Газета.Ru".
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Безумовно, він дасть розгорнуті і послідовні відповіді на всі відповідні питання, які можуть ставитися. Як президент завжди робить – відкрито, конструктивно й абсолютно вичерпно,
– змоделював відповідь Путіна Зеленському Пєсков.
Раніше президент України заявив, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму, тому хоче залучити їх до переговорів.
Зеленський наголосив, що підніматиме питання про повернення Криму під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня. Він додав, що може отримати відмову розмовляти на цю тему.
Раніше у Кремлі повідомляли, що бажання Зеленського використовувати нормандський формат для обговорення Криму нереальне.
Зверніть увагу! Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном.
Як відбулася анексія Криму
- Розпочалася у лютому 2014 року. Здійснювалася через організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокаду та захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії.
- У березні 2014 року у Криму відбувся невизнаний світом так званий «референдум» про статус півострова. Володимир Путін після його проведення одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Так Росія анексувала українську територію.
- Україна, ЄС та США не визнали результати голосування цього «референдуму» та запровадили санкції проти Росії.