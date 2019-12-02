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      Зеленский предложил привлечь США к переговорам про Крым: реакция России

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      Россия ответила на предложение Зеленского / 24 канал

      В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского привлечь США к обсуждению вопроса Крыма. Россия считает, что обсуждение "темы Крыма невозможно".

      О том, что любое обсуждение темы Крыма невозможно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Газета.Ru".

      К теме: Зеленский предложит новый формат переговоров по Крыму: детали

      Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут задаваться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе,
      – смоделировал ответ Путина Зеленскому Песков.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Нормандская встреча 2019 Украина – Россия Владимир Зеленский Новости США Новости политики
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