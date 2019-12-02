Зеленский предложил привлечь США к переговорам про Крым: реакция России

В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского привлечь США к обсуждению вопроса Крыма. Россия считает, что обсуждение "темы Крыма невозможно".

О том, что любое обсуждение темы Крыма невозможно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Газета.Ru".

К теме: Зеленский предложит новый формат переговоров по Крыму: детали

Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут задаваться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе,

– смоделировал ответ Путина Зеленскому Песков.