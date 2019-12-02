Зеленский предложит новый формат переговоров относительно Крыма: детали

Президент Украины Владимир Зеленский предложит новый формат переговоров во время встречи "нормандской четверки". Он будет касаться вопроса возвращения Крыма.

Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza рассказал, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма, поэтому хочет привлечь их к переговорам.

Важно: Зеленский лично может обсудить с Путиным газовый контракт

Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США,

– считает президент.

Украинский лидер подчеркнул, что вопрос о возвращении Крыма будет поднимать во время встречи в нормандском формате. Однако Зеленский понимает, что может получить отказ разговаривать на эту тему.

Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась,

– отметил Зеленский.

Ранее в Кремле заявляли, что желание Зеленского использовать нормандский формат для обсуждения Крыма нереально.

"Тему Крыма мы нигде не будем обсуждать: ни в нормандском формате, ни на любых других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", – утверждал министр иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Важно! Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.

Как Россия аннексировала украинский Крым?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.