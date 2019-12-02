Зеленский лично может обсудить с Путиным газовый контракт

Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря. Владимир Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи, однако это не должно быть связано с темой Донбасса.

Президент Украины в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.

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Зеленский напомнил, что европейские партнеры называют "Северный поток-2" не политическим, а экономическим проектом.

Я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет сопротивляться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом,

– сказал Зеленский.

По словам президента, на данный моемнт это утверждение без каких-либо оснований.

Все о "Северном потоке-2" – читайте по ссылке.

Владимир Зеленский добавил, что Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа во время недавней телефонной беседы.

Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом,

– отметил президент.

Заметим, что газовый контракт с Россией истекает 31 декабря, а нового еще не заключили. Россия предлагает заключить договор на 1 год, Украина и ее европейские партнеры – на 10 лет. Следующая встреча должна состояться уже на этой неделе.

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Что известно о встрече в нормандском формате: