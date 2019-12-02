Зеленский лично может обсудить с Путиным газовый контракт
Встреча в нормандском формате для урегулирования войны на Донбассе состоится 9 декабря. Владимир Зеленский допускает обсуждение вопроса о транзите газа в рамках встречи, однако это не должно быть связано с темой Донбасса.
Президент Украины в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.
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Зеленский напомнил, что европейские партнеры называют "Северный поток-2" не политическим, а экономическим проектом.
Я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет сопротивляться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом,
– сказал Зеленский.
По словам президента, на данный моемнт это утверждение без каких-либо оснований.
Все о "Северном потоке-2" – читайте по ссылке.
Владимир Зеленский добавил, что Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа во время недавней телефонной беседы.
Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом,
– отметил президент.
Заметим, что газовый контракт с Россией истекает 31 декабря, а нового еще не заключили. Россия предлагает заключить договор на 1 год, Украина и ее европейские партнеры – на 10 лет. Следующая встреча должна состояться уже на этой неделе.
Подробнее: Газовые переговоры России и Украины в Вене: появились детали встречи
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.