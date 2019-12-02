Зеленський особисто може обговорити з Путіним газовий контракт

Зустріч у нормандському форматі для врегулювання війни на Донбасі відбудеться 9 грудня. Володимир Зеленський допускає обговорення питання про транзит газу у рамках зустрічі, однак це не має бути пов'язано з темою Донбасу.

Президент України в інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza наголосив, що газопровід "Північний потік-2" значно послабив позиції України на переговорах.

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Зеленський нагадав, що європейські партнери називають "Північний потік-2" не політичним, а економічним проєктом.

Я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на термін до 10 років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не опиратиметься цьому, тоді ми зможемо говорити, що "Північний потік-2" не є політичним проєктом,

– сказав Зеленський.

За словами президента, наразі це твердження без будь-яких підстав.

Все про "Північний потік-2" – читайте за посиланням.

Володимир Зеленський додав, що Володимир Путін взяв до відома позицію України щодо питання транзиту газу під час нещодавної телефонної розмови.

Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не має бути пов'язано з Донбасом,

– зазначив президент.

Зауважимо, що газовий контракт з Росією завершується 31 грудня, а нового ще не уклали. Росія пропонує укласти договір на 1 рік, Україна та її європейські партнери – на 10 років. Наступна зустріч має відбутися вже цього тижня.

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі: