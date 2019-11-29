22:05
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Газові переговори Росії та України у Відні: з'явилися деталі зустрічі

      794 Читать новость на русском
      З'явились деталі двосторонніх газових переговорів у Відні / Фото з соцмереж

      Двосторонні газові переговори між Україною та Росією є продовженням тристоронніх – найближчим часом заплановані ще одні. Організатором української сторони було Міністерство енергетики.

      Представників "Нафтогазу"запросили на переговори "в останній момент". Про це сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко в ефірі "Радіо Свобода".

      Знайте більше: Газові переговори – заплановану зустріч перенесли

      "Нафтогаз" не змінював вимог

      Вітренко при цьому наголосив, що "Нафтогаз" не змінював своїх вимог до "Газпрому", які були викладені в офіційній відповіді. Зокрема, мова про виконання рішень Стокгольмського арбітражу. За словами Вітренка:

      • "Нафтогаз" готовий отримати від "Газпрому" газ у зарахування боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 мільярди доларів.
      • "Нафтогаз" готовий купити у "Газпрому" газ за контрактом 2009 року обсягом 9 мільярдів кубометрів.

      За контрактом, дія якого завершується 31 грудня, Росія має поставити Україні ще 9 мільярдів кубометрів газу.

      У нас є поточний контракт на поставку газу, за яким раніше обсяги були 50 мільярдів кубометрів, це зобов’язання "Газпрому" поставити, і 40 мільярдів зобов’язання "Нафтогазу" купити,
      – пояснив Вітренко.

      Виконавчий директор "Нафтогазу"наголосив, що двосторонні переговори були продовженням трихсторонніх. На останньому раунді трьохсторонніх технічних консультацій було узгоджено, "що сторони в двосторонньому форматі мають обговорити деталі", а також спробувати вирішити проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу і нового арбітражу, який сторони почали.

      Вітренко заявив, що існує ціла низка технічних документів щодо угод між сторонами. Зокрема, він брав участь в обговоренні виконання рішень Стокгольмського арбітражу. За його словами, зараз у Відні залишилися представники "Оператора газотранспортної системи України".

      Читайте також: "Нафтогаз" спробує домогтися стягнення грошей з "Газпрому" через суд Латвії

      Що кажуть у Росії?

      Ці газові переговори міністр енергетики Росії Олександр Новак називає конструктивними, пишуть "РИА Новости".

      Зустріч пройшла конструктивно, але там є питання, які вимагають додаткових обговорень і розглядів технічного характеру, фахівці залишилися допрацьовувати,
      – сказав він.

      Російський міністр анонсував, що двосторонні переговори можуть ще раз відбутися наступного тижня – після 2 грудня.

      У "Нафтогазі" наголошують, що Україна та Росія можуть укласти довгострокову угоду на транзит газу до Європи лише до 13 грудня 2019 року.

      Газові переговори тривають: перші підсумки 

      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" запевняють, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.
      Коли в Україні випаде сніг: прогноз
      сьогодні
      4741
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Газовий контракт Газпром Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 10
      сьогодні , 20:13 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 1813
      сьогодні , 20:02 Має знати кожен: експерт дав кілька порад для захисту даних в інтернеті
      Ірина Полицька 363
      сьогодні , 19:36 США проти Китаю: навіщо Трамп відкрито став на бік опозиції
      362
      сьогодні , 18:30 Розкішні маєтки зірок Голлівуду: фото інтер'єрів, які здивують
      Юлія Гілей 3231
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук