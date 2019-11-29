Газові переговори Росії та України у Відні: з'явилися деталі зустрічі

Двосторонні газові переговори між Україною та Росією є продовженням тристоронніх – найближчим часом заплановані ще одні. Організатором української сторони було Міністерство енергетики.

Представників "Нафтогазу"запросили на переговори "в останній момент". Про це сказав виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко в ефірі "Радіо Свобода".

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"Нафтогаз" не змінював вимог

Вітренко при цьому наголосив, що "Нафтогаз" не змінював своїх вимог до "Газпрому", які були викладені в офіційній відповіді. Зокрема, мова про виконання рішень Стокгольмського арбітражу. За словами Вітренка:

"Нафтогаз" готовий отримати від "Газпрому" газ у зарахування боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу на 3 мільярди доларів.

"Нафтогаз" готовий купити у "Газпрому" газ за контрактом 2009 року обсягом 9 мільярдів кубометрів.

За контрактом, дія якого завершується 31 грудня, Росія має поставити Україні ще 9 мільярдів кубометрів газу.

У нас є поточний контракт на поставку газу, за яким раніше обсяги були 50 мільярдів кубометрів, це зобов’язання "Газпрому" поставити, і 40 мільярдів зобов’язання "Нафтогазу" купити,

– пояснив Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу"наголосив, що двосторонні переговори були продовженням трихсторонніх. На останньому раунді трьохсторонніх технічних консультацій було узгоджено, "що сторони в двосторонньому форматі мають обговорити деталі", а також спробувати вирішити проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу і нового арбітражу, який сторони почали.

Вітренко заявив, що існує ціла низка технічних документів щодо угод між сторонами. Зокрема, він брав участь в обговоренні виконання рішень Стокгольмського арбітражу. За його словами, зараз у Відні залишилися представники "Оператора газотранспортної системи України".

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Що кажуть у Росії?

Ці газові переговори міністр енергетики Росії Олександр Новак називає конструктивними, пишуть "РИА Новости".

Зустріч пройшла конструктивно, але там є питання, які вимагають додаткових обговорень і розглядів технічного характеру, фахівці залишилися допрацьовувати,

– сказав він.

Російський міністр анонсував, що двосторонні переговори можуть ще раз відбутися наступного тижня – після 2 грудня.

У "Нафтогазі" наголошують, що Україна та Росія можуть укласти довгострокову угоду на транзит газу до Європи лише до 13 грудня 2019 року.

Газові переговори тривають: перші підсумки