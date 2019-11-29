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      Газовые переговоры России и Украины в Вене: появились детали встречи

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      Появились детали двусторонних газовых переговоров в Вене / Фото из соцсетей

      Двусторонние газовые переговоры между Украиной и Россией являются продолжением трехсторонних – в ближайшее время запланированы еще одни. Организатором украинской стороны было Министерство энергетики.

      Представителей "Нафтогаза" пригласили на переговоры "в последний момент". Об этом сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в эфире "Радио Свобода".

      Знайте больше: Газовые переговоры – запланированную встречу перенесли

      "Нафтогаз" не менял требований

      Витренко при этом подчеркнул, что "Нафтогаз" не менял своих требований к "Газпрому", которые были изложены в официальном ответе. В частности, речь о выполнении решений Стокгольмского арбитража. По словам Витренко:

      • "Нафтогаз" готов получить от "Газпрома" газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 миллиарда долларов.
      • "Нафтогаз" готов купить у "Газпрома" газ по контракту 2009 года в объеме 9 миллиардов кубометров.

      Согласно контракту, действие которого заканчивается 31 декабря, Россия должна поставить Украине еще 9 миллиардов кубометров газа.

      У нас есть текущий контракт на поставку газа, по которому ранее объемы были 50 миллиардов кубометров, это обязательства "Газпрома" поставить, и 40 миллиардов – обязательства "Нафтогаза" купить,
      – объяснил Витренко.

      Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что двусторонние переговоры были продолжением трехсторонних. На последнем раунде трехсторонних технических консультаций было согласовано, что "стороны в двустороннем формате должны обсудить детали", а также попробовать решить проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который стороны начали.

      Витренко заявил, что существует целый ряд технических документов в отношении соглашений между сторонами. В частности, он участвовал в обсуждении исполнения решений Стокгольмского арбитража. По его словам, сейчас в Вене остались представители "Оператора газотранспортной системы Украины".

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      Что говорят в России?

      Эти газовые переговоры министр энергетики России Александр Новак называет конструктивными, пишут "РИА Новости".

      Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и разбирательств технического характера, специалисты остались дорабатывать,
      – сказал он.

      Российский министр анонсировал, что двусторонние переговоры могут еще раз состояться на следующей неделе – после 2 декабря.

      В "Нафтогазе" отмечают, что Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа в Европу только до 13 декабря 2019 года.

      Газовые переговоры продолжаются: первые итоги

      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
      • В" Нафтогазе " отмечают – Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" уверяют, что пока Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Газпром Газ Газовый контракт Газовый конфликт
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