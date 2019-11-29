Газовые переговоры России и Украины в Вене: появились детали встречи

Двусторонние газовые переговоры между Украиной и Россией являются продолжением трехсторонних – в ближайшее время запланированы еще одни. Организатором украинской стороны было Министерство энергетики.

Представителей "Нафтогаза" пригласили на переговоры "в последний момент". Об этом сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в эфире "Радио Свобода".

Знайте больше: Газовые переговоры – запланированную встречу перенесли

"Нафтогаз" не менял требований

Витренко при этом подчеркнул, что "Нафтогаз" не менял своих требований к "Газпрому", которые были изложены в официальном ответе. В частности, речь о выполнении решений Стокгольмского арбитража. По словам Витренко:

"Нафтогаз" готов получить от "Газпрома" газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 миллиарда долларов.

"Нафтогаз" готов купить у "Газпрома" газ по контракту 2009 года в объеме 9 миллиардов кубометров.

Согласно контракту, действие которого заканчивается 31 декабря, Россия должна поставить Украине еще 9 миллиардов кубометров газа.

У нас есть текущий контракт на поставку газа, по которому ранее объемы были 50 миллиардов кубометров, это обязательства "Газпрома" поставить, и 40 миллиардов – обязательства "Нафтогаза" купить,

– объяснил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что двусторонние переговоры были продолжением трехсторонних. На последнем раунде трехсторонних технических консультаций было согласовано, что "стороны в двустороннем формате должны обсудить детали", а также попробовать решить проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который стороны начали.

Витренко заявил, что существует целый ряд технических документов в отношении соглашений между сторонами. В частности, он участвовал в обсуждении исполнения решений Стокгольмского арбитража. По его словам, сейчас в Вене остались представители "Оператора газотранспортной системы Украины".

Читайте также: "Нафтогаз" попытается добиться взыскания денег с "Газпрома" через суд Латвии

Что говорят в России?

Эти газовые переговоры министр энергетики России Александр Новак называет конструктивными, пишут "РИА Новости".

Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и разбирательств технического характера, специалисты остались дорабатывать,

– сказал он.

Российский министр анонсировал, что двусторонние переговоры могут еще раз состояться на следующей неделе – после 2 декабря.

В "Нафтогазе" отмечают, что Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа в Европу только до 13 декабря 2019 года.

Газовые переговоры продолжаются: первые итоги