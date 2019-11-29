Газовые переговоры: запланированную встречу перенесли
Запланированные консультации по транзиту газа в формате Россия – ЕС – Украина не состоялись 29 ноября – их перенесли. Информации о причинах переноса пока нет.
Технические консультации перенесли на следующую неделю, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
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В то же время российское издание не сообщает, в чем причина изменения планов. Консультации 29 ноября должны были предшествовать министерской встречи по газу, которая запланирована на начало декабря. Теперь эта встреча может состояться позже.
Отметим, последняя трехсторонняя министерская встреча прошла 28 октября в Брюсселе. После нее было уже два раунда консультаций на уровне экспертов. При этом 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры относительно "сотрудничества в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.
В "Нафтогазе" отмечают, что Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа в Европу только до 13 декабря 2019 года – это конечная дата. Нынешний договор завершится 31 декабря 2019 года.
Газовые переговоры: основное
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставят газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" уверяют, что сейчас Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.