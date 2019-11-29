Газовые переговоры: запланированную встречу перенесли

Запланированные консультации по транзиту газа в формате Россия – ЕС – Украина не состоялись 29 ноября – их перенесли. Информации о причинах переноса пока нет.

Технические консультации перенесли на следующую неделю, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

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В то же время российское издание не сообщает, в чем причина изменения планов. Консультации 29 ноября должны были предшествовать министерской встречи по газу, которая запланирована на начало декабря. Теперь эта встреча может состояться позже.

Отметим, последняя трехсторонняя министерская встреча прошла 28 октября в Брюсселе. После нее было уже два раунда консультаций на уровне экспертов. При этом 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры относительно "сотрудничества в газовой сфере". Этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.

В "Нафтогазе" отмечают, что Украина и Россия могут заключить долгосрочное соглашение на транзит газа в Европу только до 13 декабря 2019 года – это конечная дата. Нынешний договор завершится 31 декабря 2019 года.

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