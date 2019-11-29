Газові переговори: заплановану зустріч перенесли
Заплановані консультації щодо транзиту газу в форматі Росія – ЄС – Україна не відбулись 29 листопада – їх перенесли. Інформації про причини затримки наразі немає.
Технічні консультації перенесли на наступний тиждень, про це пише ТАСС із посиланням на джерело в Єврокомісії.
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Водночас російське видання не повідомляє, у чому причина зміни планів. Консультації 29 листопада мали передувати міністерській зустрічі по газу, яка запланована на початок грудня. Тепер ця зустріч може відбутись пізніше.
Зазначимо, остання тристороння міністерська зустріч пройшла 28 жовтня в Брюсселі. Після неї було вже два раунди консультацій на рівні експертів. При цьому 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував.
У "Нафтогазі" зазначають, що Україна та Росія можуть укласти довгострокову угоду на транзит газу до Європи лише до 13 грудня 2019 року – це кінцева дата. Теперішній договір завершиться 31 грудня 2019 року.
Газові переговори: основне
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" запевняють, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.