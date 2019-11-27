У "Нафтогазі" назвали дедлайн для договору із Росією про транзит газу

Україна та Росія можуть укласти довгострокову угоду на транзит газу до Європи лише до 13 грудня 2019 року. Теперішній договір завершиться 31 грудня 2019 року.

Потрібно пройти процедуру бронювання потужностей транзиту за європейськими правилами. Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час спілкування з пресою у Берліні, передає "Інтерфакс–Україна".

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Вітренко наголосив, що це потрібно зробити перед укладанням угоди і на це необхідний час.

Це вже виглядає, як термінова процедура. Тому що за європейськими правилами, для того, аби забронювати довгострокову потужність транзиту, потрібно зробити це завчасно,

– сказав він.

Глава "Нафтогазу" пояснив, що наразі дедлайни для бронювання потужностей постійно переносять, оскільки переговори не дають результату.

"13 грудня – це дедлайн для довгострокового бронювання. Це надає особливого значення для початку реальних переговорів, тому що для переговорів вже нема цілого грудня, а лише 2 тижні", – зазначив Вітренко.

Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні заплановані на 29 листопада.

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