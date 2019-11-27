У "Нафтогазі" назвали дедлайн для договору із Росією про транзит газу
Україна та Росія можуть укласти довгострокову угоду на транзит газу до Європи лише до 13 грудня 2019 року. Теперішній договір завершиться 31 грудня 2019 року.
Потрібно пройти процедуру бронювання потужностей транзиту за європейськими правилами. Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час спілкування з пресою у Берліні, передає "Інтерфакс–Україна".
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Вітренко наголосив, що це потрібно зробити перед укладанням угоди і на це необхідний час.
Це вже виглядає, як термінова процедура. Тому що за європейськими правилами, для того, аби забронювати довгострокову потужність транзиту, потрібно зробити це завчасно,
– сказав він.
Глава "Нафтогазу" пояснив, що наразі дедлайни для бронювання потужностей постійно переносять, оскільки переговори не дають результату.
"13 грудня – це дедлайн для довгострокового бронювання. Це надає особливого значення для початку реальних переговорів, тому що для переговорів вже нема цілого грудня, а лише 2 тижні", – зазначив Вітренко.
Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні заплановані на 29 листопада.
Переговори про газовий контракт: що треба знати
- Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією тривають. Попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня.
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" заявляли, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.