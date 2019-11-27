Як можуть зрости ціни на газ, якщо не буде контракту про транзит з Росією
Ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року можуть зрости в 1,8 раза, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу до Європи через свою територію.
Такі дані наводять у проєкті постанови Міністерства енергетики та захисту довкілля, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Ймовірне підвищення цін розраховував "Нафтогаз".
Як можуть зрости ціни на газ?
- Для промислових споживачів з 1 січня 2020 року ціна може становити 10751 гривень за тисячу кубометрів
- Це в 1,8 раза більше, ніж ціни на газ для промисловості на грудень 2019 року.
- Для населення з 1 січня 2020 року будуть діяти ринкові ціни на газ. Тобто зростання цін для промисловості у січні призведе до подальшого та аналогічного зростання у наступні місяці для населення.
Водночас в уряді повідомляють, чкщо догоівр укладуть, то ціни на газ можуть рекордно впасти вже з 1 січня 2020 року.
У "Нафтогазі" заявляли, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.
Газові переговори: основне
- Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією тривають. Попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня.
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні заплановані на 29 листопада.