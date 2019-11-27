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      Як можуть зрости ціни на газ, якщо не буде контракту про транзит з Росією

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      Якщо транзиту не буде, ціни на газ можуть зрости у 1,8 раза, — Міненерго / Shutterstock

      Ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року можуть зрости в 1,8 раза, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу до Європи через свою територію.

      Такі дані наводять у проєкті постанови Міністерства енергетики та захисту довкілля, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Що Україна робитиме з газом, який отримає без контракту з Росією

      Ймовірне підвищення цін розраховував "Нафтогаз".

      Як можуть зрости ціни на газ?

      • Для промислових споживачів з 1 січня 2020 року ціна може становити 10751 гривень за тисячу кубометрів
      • Це в 1,8 раза більше, ніж ціни на газ для промисловості на грудень 2019 року.
      • Для населення з 1 січня 2020 року будуть діяти ринкові ціни на газ. Тобто зростання цін для промисловості у січні призведе до подальшого та аналогічного зростання у наступні місяці для населення.

      Водночас в уряді повідомляють, чкщо догоівр укладуть, то ціни на газ можуть рекордно впасти вже з 1 січня 2020 року.

      У "Нафтогазі" заявляли, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

      Газові переговори: основне

      • Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією тривають. Попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня.
      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рікОкрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні заплановані на 29 листопада.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газовий контракт Газовий конфлікт Нафтогаз Міністерство енергетики Газ Ринок газу Тарифи на газ
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