Що Україна робитиме з газом, який отримає без контракту з Росією

Україна не користуватиметься газом, який зберігатиме у своїх підземних газосховищах до оформлення. Мета таких дій – не налякати, а заспокоїти Європу.

Така ситуація триватиме, доки все не оформлять документально. Про це розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише Укрінформ.

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Він анонсував, що газ без документального оформлення, який буде заходити в Україну, закачуватиметься до підземних сховищ як "газ невизначеного власника".

Ми кажемо, що не будемо перекривати потік газу, якщо він буде йти з Росії без документального оформлення. Ми кажемо що ми будемо сприяти тому щоби, все ж таки цей газ потрапив за пунктом призначення,

– пояснив Вітренко.

Виконавчий директор"Нафтогазу" пояснив, що Україна не перекриває газ з Росії. Таким чином натомість демонструє, що є надійним транзитером газу.

"Тому немає жодних підстав вважати, що ми якимось чином змінимо нашу політику бути надійним транзитером газу", – наголосив він.

"Будемо надійно зберігати газ та чекати оформлення"

Вітренко додав, що країна готова до того, якщо Росія перестане прокачувати газ з початку січня наступного року, "як вони іноді люблять це робити, на телебачення з прикрученням вентиля". Тоді ж Україна "подивиться телебачення і буде робити свою роботу" – арбітраж, стягнення у судах по всьому світу.

Однак якщо газ буде йти, тоді Україна буде його надійно зберігати та чекати документального оформлення, працюючи з партнерами і сприяючи вирішенню цієї ситуації.

Ми не будемо його красти, ми не будемо його назад відправляти, ми не будемо перекривати, не будемо факели якісь там запалювати... Ми будемо його надійно зберігати та чекати документального оформлення. Це те, що роблять цивілізовані нормальні люди, якими ми є,

​– заявив Вітренко.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що українська сторона буде "дуже гнучкою" та чекатиме, при цьому надійно зберігаючи цей газ, щоб все ж таки відбулося документальне оформлення. Тоді газ був направлений туди, куди має бути доставлений.

У "Нафтогазі" заявляли, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

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