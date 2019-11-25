Ціни на газ для українців можуть рекордно впасти: умови

Про можливе здешевлення газу повідомив міністр енергетики Олексій Оржель під час брифінгу щодо роботи міністерства. Це стане можливим завдяки договору з Росією та великим запасам газу у сховищах.

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Якщо транзит буде, якщо нам вдасться підписати договір, то ціни на газ для населення сягнуть свого історичного мінімуму уже з 1 січня 2020 року,

– зазначив Оржель.

За його словами, Україна робить все можливе для того, аби підписати новий договір з "Газпромом". Зокрема, завершується процес створення незалежного оператора ГТС. Це дасть можливість підписати договір на транзит газу за європейськими правилами.

Раніше Олексій Оржель повідомив 24 каналу, що уряд планує затвердити страхову ціну на газ для населення. Це потрібно, щоб українці не відчули цінового удару по кишені, якщо новий договір з Росією не підпишуть. Застрахована ціна буде фіксованою і не зміниться до кінця опалювального сезону. Уряд пропонує встановити її на рівні 7 гривень за 1 кубометр газу (це з урахуванням ПДВ).

Основне про газові переговори