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      Ціни на газ для українців можуть рекордно впасти: умови

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      Ціни на газ для українців з 2020 року можуть бути рекордно низькими / www.liga.net

      Ціна газу для населення може сягнути свого історичного мінімуму. Це можливо, якщо Україна таки підпише нову угоду на транзит російського газу до Європи через свою газотранспортну систему.

      Про можливе здешевлення газу повідомив міністр енергетики Олексій Оржель під час брифінгу щодо роботи міністерства. Це стане можливим завдяки договору з Росією та великим запасам газу у сховищах.

      Читайте також: "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" спосіб повернути борг

      Якщо транзит буде, якщо нам вдасться підписати договір, то ціни на газ для населення сягнуть свого історичного мінімуму уже з 1 січня 2020 року,
      – зазначив Оржель.

      За його словами, Україна робить все можливе для того, аби підписати новий договір з "Газпромом". Зокрема, завершується процес створення незалежного оператора ГТС. Це дасть можливість підписати договір на транзит газу за європейськими правилами.

      Раніше Олексій Оржель повідомив 24 каналу, що уряд планує затвердити страхову ціну на газ для населення. Це потрібно, щоб українці не відчули цінового удару по кишені, якщо новий договір з Росією не підпишуть. Застрахована ціна буде фіксованою і не зміниться до кінця опалювального сезону. Уряд пропонує встановити її на рівні 7 гривень за 1 кубометр газу (це з урахуванням ПДВ).

      Основне про газові переговори

      • Контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня.
      • Україна зацікавлена в довгостроковому продовженні контракту, Росія пропонує договір лише на 1 рік.
      • Крім того, "Газпром" висуває вимогу щодо подальшої співпраці з Україною – відмова "Нафтогазу" від претензій до Росії в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму до того часу, поки Україна не відмовиться від перемог у міжнародних арбітражах.
      • Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Наступна тристороння зустріч щодо транзиту газу має відбутися 29 листопада.
      • Україна запропонувала "Газпрому" спосіб погасити свій борг: віддати його газом. 
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газ Газовий контракт Газпром Газовий конфлікт
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