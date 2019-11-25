Цены на газ для украинцев могут рекордно упасть: условия
Цена газа для населения может достичь своего исторического минимума. Это возможно, если Украина таки подпишет новое соглашение на транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему.
О возможном удешевлении газа сообщил министр энергетики Алексей Оржель во время брифинга по работе министерства. Это станет возможным благодаря договору с Россией и большим запасам газа в хранилищах.
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Если транзит будет, если нам удастся подписать договор, то цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года,
– отметил Оржель.
По его словам, Украина делает все возможное для того, чтобы подписать новый договор с "Газпромом". В частности, завершается процесс создания независимого оператора ГТС. Это даст возможность подписать договор на транзит газа по европейским правилам.
Ранее Алексей Оржель сообщил 24 каналу, что правительство планирует утвердить страховую цену на газ для населения. Это нужно, чтобы украинцы не ощутили ценового удара по карману, если новый договор с Россией не подпишут. Застрахованная цена будет фиксированной и не изменится до конца отопительного сезона. Правительство предлагает установить ее на уровне 7 гривен за 1 кубометр газа (это с учетом НДС).
Основное о газовых переговорах
- Контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
- Украина заинтересована в долгосрочном продлении контракта, Россия предлагает договор только на 1 год.
- Кроме того, "Газпром" выдвигает требование о дальнейшем сотрудничестве с Украиной – отказ "Нафтогаза" от претензий к России в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от побед в международных арбитражах.
- Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа должна состояться 29 ноября.
- Украина предложила "Газпрому" способ погасить свой долг: отдать его газом.