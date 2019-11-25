18:51
25 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая жена для Путина. В России процветает демократия
      Вєсті Кремля
      18:22, 24 ноября
      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"
      Вєсті.UA
      12:34, 24 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Цены на газ для украинцев могут рекордно упасть: условия

      412 Читати новину українською
      Цены на газ для украинцев с 2020 года могут быть рекордно низкими / www.liga.net

      Цена газа для населения может достичь своего исторического минимума. Это возможно, если Украина таки подпишет новое соглашение на транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему.

      О возможном удешевлении газа сообщил министр энергетики Алексей Оржель во время брифинга по работе министерства. Это станет возможным благодаря договору с Россией и большим запасам газа в хранилищах.

      Читайте также: "Нафтогаз" предложил "Газпрому" способ вернуть долг

      Если транзит будет, если нам удастся подписать договор, то цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года,
      – отметил Оржель.

      По его словам, Украина делает все возможное для того, чтобы подписать новый договор с "Газпромом". В частности, завершается процесс создания независимого оператора ГТС. Это даст возможность подписать договор на транзит газа по европейским правилам.

      Ранее Алексей Оржель сообщил 24 каналу, что правительство планирует утвердить страховую цену на газ для населения. Это нужно, чтобы украинцы не ощутили ценового удара по карману, если новый договор с Россией не подпишут. Застрахованная цена будет фиксированной и не изменится до конца отопительного сезона. Правительство предлагает установить ее на уровне 7 гривен за 1 кубометр газа (это с учетом НДС).

      Основное о газовых переговорах

      • Контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.
      • Украина заинтересована в долгосрочном продлении контракта, Россия предлагает договор только на 1 год.
      • Кроме того, "Газпром" выдвигает требование о дальнейшем сотрудничестве с Украиной – отказ "Нафтогаза" от претензий к России в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от побед в международных арбитражах.
      • Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа должна состояться 29 ноября.
      • Украина предложила "Газпрому" способ погасить свой долг: отдать его газом.
      Черная пятница в Украине: в каких магазинах будут самые большие скидки
      сегодня
      1344
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газпром Газовый контракт Газ Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе
      сегодня , 18:16 Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе
      Ірина Поліщук 50
      Охота на Трампа: новые серии телешоу
      сегодня , 18:00 Охота на Трампа: новые серии телешоу
      Іван Яковина 40
      Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      сегодня , 17:05 Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      Блог Медіа 900
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сегодня , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 944
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сегодня , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 196
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук