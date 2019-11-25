"Нафтогаз" предложил "Газпрому" способ вернуть долг

"Нафтогаз" готов получить долг по решению Стокгольмского арбитража газом, который "Газпром" может поставлять напрямую в Украину. Сейчас это примерно 3 миллиарда долларов.

Предложение о таком погашении долга в случае желания России готовы рассмотреть, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

Важно: Гончарук озвучил условия для транзитного контракта с Россией

Витренко при этом подчеркнул, что "Нафтогаз" готов говорить с "Газпромом" не только по способу погашения задолженности, но и о сроках.

Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков "Газпрома", и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий "Газпрома", в частности из-за невыполнения "Газпромом" своих контрактных обязательств,

– сообщил он.

Исполнительный директор "Нафтогаза", отметил, что штрафы, которые на "Газпром" наложил Антимонопольный комитет Украины (около 7 миллиардов долларов), а также расследование против "Газпрома" в антимонопольных органах ЕС не может быть предметом переговоров о транзите.

Важно, "Нафтогаз" дал официальный ответ на предложение российского "Газпрома" об отношениях в газовой сфере в 2020 году. Там отмечают, стороны должны обсуждать продолжение транзита газа по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Витренко уверен, что "Газпром" пока имеет все возможности для того, чтобы подписать новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

Газовые переговоры: основное

Предварительный контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря.

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Между тем, российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину

напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие запланированы на 29 ноября.

В то же время продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.