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      Гончарук озвучил условия для транзитного контракта с Россией

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      Гончарук: Украину устроит только долгосрочный контракт на транзит газа / pravda.com.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подпишет только долговременный договор о транзите газа из России. Более того, этот договор должен обеспечивать полную загрузку украинской газотранспортной системы.

      Так же этот договор должен гарантировать энергетическую безопасность Украины и России, рассказал премьер-министр Украины во время брифинга после заседания Кабинета министров.

      Интересно: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Мы должны получить не промежуточный вариант на один год, пока россияне достроят обходные газопроводы. После этого они смогут политически давить на Украину и Европу,
      – объяснил Гончарук.

      По его словам, украинское правительство хочет получить контракт на взаимовыгодных для обеих сторон, прогнозируемых и стабильных условиях. Так же эти условия должны быть выгодными для европейских партнеров Украины и по европейским правилам.

      Кроме того, он заявил, что до конца года оператор украинской газотранспортной системы должен пройти сертификацию.

      "Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – резюмировал глава правительства.

      Каких позиций Украина и Россия придерживаются в газовых переговорах

      Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

      При этом Россия не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры по транзиту газа в Европу через Украину. В то же время продолжается активное строительство российского газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком" – газопроводом с такой же целью.

      Между тем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" отмечают: Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Новости России ГТС Газовый контракт Газ
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