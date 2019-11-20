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      Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією

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      Гончарук: Україну влаштує лише довготривалий контракт на транзит газу / pravda.com.ua

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підпише лише довготривалий договір про транзит газу з Росії. Ба більше, цей договір повинен забезпечувати повне завантаження української газотранспортної системи.

      Так само цей договір повинен гарантувати енергетичну безпеку України та Росії, розповів Прем'єр-міністр України під час брифінгу після засідання Кабінету міністрів.

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      Ми повинні отримати не проміжний варіант на один рік, поки росіяни добудують обхідні газопроводи. Після цього вони зможуть політично тиснути на Україну та Європу,
      – пояснив Гончарук.

      За його словами, український уряд хоче отримати контракт на взаємовигідних для обох сторін, прогнозованих та стабільних умовах. Так само ці умови мають бути вигідними для європейських партнерів України та за європейськими правилами.

      Крім того, він заявив, що до кінця року оператор української газотранспортної системи має пройти сертифікацію.

      "Ми маємо намір до кінця року завершити відповідну сертифікацію й пропонувати нашим партнерам контракти на європейських умовах за європейськими правилами", – резюмував глава уряду.

      Яких позицій Україна і Росія дотримуються у газових переговорах

      Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Крім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

      При цьому Росія не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори щодо транзиту газу до Європи через Україну. Водночас триває активне будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком" – газопроводом з такою ж метою.

      Тим часом російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" наголошують: Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Газ Газовий контракт ГТС Новини Росії
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