"Нафтогаз" ответил "Газпрому": Украина будет работать только по европейским правилам

НАК "Нафтогаз Украины" дал официальный ответ на предложение российского "Газпрома" об отношениях в газовой сфере в 2020 году.

В ответе "Нафтогаза" говорится, что стороны должны обсуждать продолжение транзита газа по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Об этом написал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

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Витренко уверен, что у "Газпрома" пока есть все возможности для того, чтобы подписать новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только 1 год. Так, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Между тем, российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

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