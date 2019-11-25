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      "Нафтогаз" ответил "Газпрому": Украина будет работать только по европейским правилам

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      Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" относительно нового контракта продолжаются / naftogaz.com

      НАК "Нафтогаз Украины" дал официальный ответ на предложение российского "Газпрома" об отношениях в газовой сфере в 2020 году.

      В ответе "Нафтогаза" говорится, что стороны должны обсуждать продолжение транзита газа по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Об этом написал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

      Важно: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Витренко уверен, что у "Газпрома" пока есть все возможности для того, чтобы подписать новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

       

      Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только 1 год. Так, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

      Между тем, российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?

      • Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.
      • Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры.
      • Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.
      • Очередные технические консультации состоялись 20 ноября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. В Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газовый конфликт Газовый контракт Газ Газпром
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