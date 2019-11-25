"Нафтогаз" відповів "Газпрому": Україна працюватиме лише за європейськими правилами

НАК "Нафтогаз України" дав офіційну відповідь на пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері у 2020 році.

У відповіді "Нафтогазу" мовиться, що сторони повинні обговорювати продовження транзиту газу за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії. Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Вітренко впевнений, що "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб підписати новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Так, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Тим часом, російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.

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