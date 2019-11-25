"Нафтогаз" відповів "Газпрому": Україна працюватиме лише за європейськими правилами
НАК "Нафтогаз України" дав офіційну відповідь на пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері у 2020 році.
У відповіді "Нафтогазу" мовиться, що сторони повинні обговорювати продовження транзиту газу за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії. Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
Вітренко впевнений, що "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб підписати новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.
Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Так, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
Тим часом, російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?
- Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року.
- Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори.
- Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.
- Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.