"Нафтогаз" запропонував "Газпрому" спосіб повернути борг

"Нафтогаз" готовий отримати борг за рішеннями Стокгольмського арбітражу газом, який "Газпром" може постачати напряму до України. Наразі це приблизно 3 мільярди доларів.

Пропозицію про таке погашення боргу у разі бажання Росії готові розглянути, про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією

Вітренко при цьому наголосив, що "Нафтогаз" готовий говорити з "Газпромом" не лише щодо способу погашення заборгованості, але й термінів.

Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємося від позовів "Газпрому", і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій "Газпрому", зокрема через невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань,

– повідомив він.

Виконавчий директор "Нафтогазу", зазначив, що штрафи, які на "Газпром" наклав Антимонопольний комітет України (близько 7 мільярдів доларів), а також розслідування проти "Газпрому" в антимонопольних органах ЄС не може бути предметом переговорів про транзит.

Важливо, "Нафтогаз" дав офіційну відповідь на пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері у 2020 році. Там наголошують. що сторони повинні обговорювати продовження транзиту газу за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.

Вітренко впевнений, що "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб підписати новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

Газові переговори: основне

Попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня.

Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік .

у Росії пропонують лише на 1 рік Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Тим часом, російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

"Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.

Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні заплановані на 29 листопада.

Водночас триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.