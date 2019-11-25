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      "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" спосіб повернути борг

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      "Нафтогаз" готовий отримати борг "Газпрому" за Стокгольмський арбітраж газом / Фейсбук-сторінка Юрія Вітренка

      "Нафтогаз" готовий отримати борг за рішеннями Стокгольмського арбітражу газом, який "Газпром" може постачати напряму до України. Наразі це приблизно 3 мільярди доларів.

      Пропозицію про таке погашення боргу у разі бажання Росії готові розглянути, про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією

      Вітренко при цьому наголосив, що "Нафтогаз" готовий говорити з "Газпромом" не лише щодо способу погашення заборгованості, але й термінів.

      Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємося від позовів "Газпрому", і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій "Газпрому", зокрема через невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань,
      – повідомив він.

      Виконавчий директор "Нафтогазу", зазначив, що штрафи, які на "Газпром" наклав Антимонопольний комітет України (близько 7 мільярдів доларів), а також розслідування проти "Газпрому" в антимонопольних органах ЄС не може бути предметом переговорів про транзит.

      Важливо, "Нафтогаз" дав офіційну відповідь на пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері у 2020 році. Там наголошують. що сторони повинні обговорювати продовження транзиту газу за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.

      Вітренко впевнений, що "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб підписати новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

      Газові переговори: основне

      • Попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня. 
      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік
      • Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • Тим часом, російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Чергові технічні консультації відбулися 20 листопада, наступні заплановані на 29 листопада.  

      Водночас триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нафтогаз Газпром Газ Газовий конфлікт Газовий контракт
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