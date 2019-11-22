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      Ціна на газ у 2020: уряд пропонує 7 гривень за 1 кубометр до кінця опалювального сезону

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      Скільки коштуватиме газ у 2020 році? / Ілюстративне фото (pixabay)

      Припинення дії газового договору України з Росією з початку 2020 року може спровокувати значне підвищення ціни на газ як на європейському, так і на українському ринках. Тому уряд, аби українці не відчули цінового удару по кишені, запропонує людям з 1 січня купувати газ "за застрахованою ціною" – тобто, за фіксованою ціною, яка не зміниться до кінця опалювального сезону.

      Страхова ціна, яку пропонує уряд – приблизно 7 гривень за 1 кубометр газу (це з урахуванням ПДВ). Про це 24 каналу розповів міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

      Дивіться також: Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем

      З 1 січня людям запропонують певну страхову ціну на газ. Вона буде навіть меншою, ніж ціна газу у першому кварталі 2019 року (8,5 гривні за кубометр – 24 канал), і буде фіксованою до кінця опалювального сезону,
      – наголосив міністр.

      Зауважимо, що в листопаді 2019 року для населення газ коштує приблизно 6 гривень (з ПДВ) за 1 кубометр. Оржель не виключає, що таку ціну можна буде зберегти, але все може обернути "як в плюс, так і в мінус". Тож чи купувати газ за страховою ціною – вирішуватиме сам споживач.

      Детально про страхову ціну на газ: що це таке та які ризики – у матеріалі 24 каналу.

      Газ
      Роздрібна ціна на газ у листопаді по областях України / Інфографіка "ГазПравда"

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші Кабінет Міністрів України Газ Тарифи на газ Комунальні послуги Опалювальний сезон
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