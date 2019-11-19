Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії, – ексклюзивне інтерв’ю з міністром Оржелем

Про тарифи на газ, сезонне зростання цін, контракт з Росією та запуск "Північного потоку-2" – читайте у першій частині інтерв'ю 24 каналу з міністром енергетики Олексієм Оржелем.

Хочу обговорити з вами останні новини, що начебто зросла ціна на газ. Хоча, як відомо, це перебільшення. Чи є тут проблема?

Газ – товар, який має свою сезонність. Тобто більший попит – збільшується ціна, менший попит – ціна знижується. Насправді влітку (липень, серпень, вересень) у нас була дуже низька ціна. Щомісячно ціна зменшувалася, попри те, що був більшим попит і європейські ринки показували низьку ціну. Ми дійсно отримали одну з найнижчих цін, до прикладу, якщо порівнювати з минулим роком.

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Але, зважаючи на те, що зростає попит, є певне збільшення, зокрема, й на імпорт газу та у сегменті побутових споживачів. Тому є рішення Кабміну, за яким встановлено чотири ліміти, і згідно з найменшим із таких лімітів затверджують ціну для непромислових споживачів. І найменшою виявилися ціна розмитнення газу. Її просто прийняли. І якраз це збільшення у понад 10% – це фактор того, що у нас змінюються показники на ринку та зростає ціна. Навіть більше, напевно, зважаючи на збільшення попиту, в грудні також буде певне збільшення цієї ціни.



Платіжки на газ /Фото 24 каналу

Тут є важливим інший фактор, з яким зараз працює Кабмін, – у нас, починаючи з 1 січня 2020 року, потенційно може бути зупинено транзит газу через територію України. Зупинка транзиту, окрім економічного фактора, що газу немає, має дуже великий психологічний фактор. Тобто є ризик безпеки постачання. А це означає, що ціна може зростати та значно зростати.

Тому зараз уряд спільно з "Нафтогазом" напрацьовує рішення, за яким з 1 січня людям запропонують певну страхову ціну на газ, яку вони зможуть обрати до кінця опалювального сезону. Вона буде навіть меншою, ніж ціна на перший квартал 2019 року. Тобто вона буде меншою за минулорічну та буде зафіксованою до кінця опалювального сезону. Це так званий ринковий інструмент, що має назву "контракти на майбутнє".

Чому це так важливо? Тому що населення не повинно 31 грудня мати одну ціну, а з 1 січня – іншу, удвічі-утричі більшу. Це абсолютно неправильно та незрозуміло. Тому уряд зараз робить ці важливі кроки для того, щоб збалансувати вартість газу.

Але важливо також інше, що за пропозиції такої ціни буде запропоновано можливість будь-якому споживачу відмовитися від такої застрахованої ціни на газ. А така відмова може мати як позитивний, так і негативний результат.

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Плюс, якщо буде зупинка транзиту та будуть певні коливання на ринку газу, то споживач виграє. Він має стабільну ціну та спокійно проходить опалювальний сезон, розуміючи, скільки треба сплачувати.

Якщо ж Україна підписує договір на транспортування, то це є фактором стабілізації значного ринку. У нас і у Європи значні обсяги газу перебувають у підземних газосховищах. І фактор того, що транзит не зупинився зіграє, напевно, те, що ціна на газ буде зменшуватися. І тоді споживачі зі страховою ціною не виграють від цієї ситуації, оскільки на ринку буде менша ціна. Проте вони мають залишатися на цій страхованій ціні, тому що це певне забезпечення та страхування ризиків.

Страхова ціна, про яку ви сказали, яка вона буде?

Сьогодні страхову ціну оцінують у межах 7 тисяч гривень з ПДВ. Зараз ціна становить 4,805 тисяч гривень, і у грудні вона буде зростати залежно від показників, що будуть на мита або будуть на газовій біржі. Але ця ціна, яку пропонують, буде стабільною до кінця опалювального сезону, і вона є меншою, аніж та, яку сплачували споживачі січні – березні поточного 2019 року.



Мапа роздрібної ціни на газ у листопаді в областях України / Інфографіка "ГазПравда"

Домовленості з "Газпромом"

Контракт, про який ви згадали, ми маємо продовжити 1 січня. Яка зараз ситуація? Адже вже була заява "Нафтогазу", що начебто все завершиться не успішно. Водночас Росія висувала умови, мовляв, Україна повинна відмовитися від усіх судових позовів, якщо вона хоче продовжити контракт.

Перемовини не є легкими. Тут зрозуміла позиція – ми намагаємося знайти компроміс, зважаючи на інтереси України. Перший інтерес – забезпечити стабільне транспортування на територію України й отримання доходу від цього. А також забезпечення певної стабільності та загалом газопостачання. І навіть використання нашої газотранспортної системи.

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В даному випадку ми виступаємо партнерами з нашими європейськими сусідами. Чому? Тому що для них забезпечення стабільних обсягів постачання і довгострокові контракти – є фактором того, що вони також розуміють – на ринку завжди буде пропозиція. А це означає висока конкуренція і низька ціна.

Тому ми тут дійсно разом працюємо по цьому напрямку. Відмова від арбітражів – ми, з однієї сторони, не можемо ні в якому разі відмовитися від тих, які вже є зафіксовані.

Є певні додаткові аргументи – як майбутні арбітражі. Зокрема, щодо недоотриманого прибутку, якщо буде зупинене транспортування. То ті арбітражі дійсно можуть розглядатися. Проте ті арбітражі, які вже є фактичними, на мою думку, збалансували відносини "Нафтогазу" і "Газпрому", тому що в договорах була певна нерівноважність відносин.



Україна планує підписати новий газовий контракт /Фото 24 каналу

От це є фактор, від якого політично взагалі неможливо відмовлятися. Ні політично, ні економічно, але у будь-якому разі якось врахувати ці величини. Воно дійсно потрібно, але можливо, це таке врахування, що треба не одномоментно реалізувати. А за певний проміжок часу.

Для нас два важливих моменти – це забезпечити транспортування, тому що це дохід – 2,5-3 мільярди доларів щорічно. А також забезпечити отримання тих грошей, які вже зафіксовані у рамках арбітражу.

Ви кажете, що ці переговори складні. Що ви маєте на увазі? Російська сторона не йде на поступки, не прислухається до ваших пропозицій? Як це все відбувається?

Насправді, ми зараз дійсно змінюємо законодавство, щоб у нас була відокремлена газотранспортна система, щоб ми повністю відповідали вимогам європейського законодавства. І підписали два договори на базі типових європейських договорів.

Справа в тому, що це також не просто, бо треба підтвердити, що ми повністю відповідаємо європейському законодавству. Зокрема, і в рамках взаємодії з європейською комісією та Європейським Енергетичним Секретаріатом.

Чому Україна і Росія знову ведуть газові переговори?Тому що той контракт на транзит, який діє зараз, завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту ще не уклали. Спроби Росії чинити тиск на Україну політично, економічно та дипломатично переговорний процес не покращують. Тому до переговорів про укладання нового контракту запросили посередника – Європейську комісію, як представника споживача газу, який Україна має транспортувати.

Також все ж таки ми маємо фактор транзитних перемовин. Тобто є транзит, є певне споживання зі сторони європейського ринку – докладаються додаткові умови. Зокрема, арбітражі та прямі поставки. Тому об’єднувати ці два питання становить певні складності, тому що об’єктивно ці два елементи не є поєднуваними.

Тому що пряма поставка – це знайшли один одного – споживач та постачальник. Знайшли оптимальну ціну і можуть постачати. Арбітражі – це вже довгі відносини. Транспортування газу – це логічна взаємодія, яку ми дуже довго історично реалізували і тепер нам треба підписати контракт про нові відносини.

Тому додаткові фактори, які включаються у процес перемовин, все ж таки створюють певний елемент труднощів.

Тобто Росія справді готова не продовжити цей контракт? Вони розраховують запустити "Північний потік-2"?

Дійсно "Північний потік-2" все одно якось буде реалізовуватися. На той дозвіл, який вони отримали нещодавно від Данії, ми зараз розглядаємо можливості якось, з точки зору екології, подавати апеляцію.

Проте треба говорити, зважаючи на ті нанесені витрати та зобов’язання, вони все одно мають його до кінця реалізувати. З іншої сторони, наша газотранспортна система, яка готова і вже традиційно довго здійснювала постачання газу на європейський ринок може стати дуже конкурентною, зокрема і тим новим інфраструктурним проєктам Росії – "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Тому, з цієї точки зору, від цього виграє європейський ринок, тому що в нього є більше пропозицій і зокрема, якщо він в рамках цієї взаємодії завантажує всі ці потоки, то це є більша конкуренція і менша ціна.

Що відомо про "Північний потік-2"?Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив через "Північний потік-2" більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

Чи може Росія не продовжувати? Ну, я думаю, що 1 січня 2020 року все ж таки "Північний потік-2" не буде повністю функціональним і ми маємо все ж таки знаходити рішення. З іншої сторони, й Україна готова до зупинки транзиту. Чому? Тому що в нас 21,7 мільярдів кубів закачано у підземні сховища. І дуже великі обсяги закачані у європейські газосховища для того, щоб бути готовим до ситуації з повною зупинкою транзиту.

Проте, я не думаю, що це є правильно, зокрема з точки зору того, що на ринку Європи також збільшується конкуренція. Навіть без створення додаткових трубопроводів. Є LNG, є інші постачальники, які також дуже цікавляться європейським ринком. Зокрема, я вважаю, що й "Газпрому" цікаво постачати досить великі обсяги довготривало, тому що це також є дохід компанії і відповідні бюджетні платежі.

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Вони будуть втрачати ринок через те, якщо будуть ненадійними постачальниками або сам природній газ буде втрачати свою привабливість як паливо. Тому що у найкритичніший момент може бути зупинка його постачання – вони також від цього втрачають. Тому я думаю, що вони не можуть бути не зацікавлені у якомусь довгостроковому контракті і розумінні довгострокових обсягів власного постачання своєї товарної продукції.

Раніше Росія казала про короткострокові контракти. Чи готові ми підписати такий контракт?

Тут два аспекти. Дійсно, ми зараз дуже активно працюємо. Зокрема, і сьогодні приймається рішення щодо відокремлення газотранспортної системи. Другий момент – чи дійсно ми встигнемо. Я практично впевнений, що ми встигнемо. Проте Росія весь час натякає, що якщо ми не встигнемо, то тоді треба підписувати на старих умовах.



Будівництво "Північного потоку-2"

На старих умовах, зокрема у даному випадку, короткостроковий контракт – це є певна позиція російської сторони. Ми хочемо привести все до європейського законодавства. Я думаю, що ми встигнемо. Європейське законодавство не забороняє підписувати довгострокові контракти з чіткими обсягами. І це означає, що знову таки у нас тут з’являється певний конфлікт інтересів.

Ми з європейцями – у довгостроковому контракті, а росіяни кажуть, що дійсно можна розглядати короткостроковий контракт. І ми всі розуміємо, що короткостроковий контракт – це якраз той момент, коли може бути добудований "Північний потік-2". І ми тоді будемо мати трохи гірші позиції у перемовинах.

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