Росія не матиме повного контролю над "Північним потоком-2"

Німецький парламент Бундестаг у середу, 13 листопада, схвалив поправки газової директиви ЄС більшістю голосів. Тепер "Північний потік-2" Росія не зможе повністю контролювати, а "Газпром" зможе віддавати свій газ лише на половину пропускної спроможності газопроводу.

Газова директива стала чинною у травні 2019. Країни Євросоюзу зобов'язані до 24 лютого 2020 року закріпити її в національному законодавстві. 13 листопада Німеччина це зробила, пише Інтерфакс-Україна.

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Що це за газова директива?

Це документ, який регулює роботу газопроводів третіх країн на території ЄС. У директиві передбачено, що газопроводи третіх країн (тобто, не членів ЄС) повинні відповідати тим же вимогам, що застосовуються і до внутрішніх газопроводів Євросоюзу.

Це напряму зачіпає "Північний потік-2", адже він російський (тобто, належить третій країні), а проходить через країни ЄС,

У чому суть газової директиви?

Головне – те, що одна компанія не може бути одночасно і постачальником, і транспортувальником газу. Іншими словами:

Оператор "Північного потоку-2" (компанія, що займатиметься транспортуванням газу через цей газопровід) повинен бути незалежним від "Газпрому".

50% пропускної потужності газопроводу будуть зарезервовані за альтернативними постачальниками (тобто, 100% "Газпром" не контролюватиме).

Звісно, винятки можливі – але їх має схвалити Єврокомісія.

До слова, 8 листопада Бундестаг не зміг прийняти ці поправки – голосування заблокувала фракція проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". Тоді ж у США різко розкритикували таке рішення.

Важливо: поправки, ухвалені Німеччиною, застосують лише до тієї ділянки газопроводу, яка розташована в територіальних водах ФРН (довжиною у 12 морських миль). Решта ж системи, яка була побудована перед погодженням оновленої газової директиви, під її дію не підпаде.

Що таке "Північний потік-2"? Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року) – але наразі цього не відбудеться.

Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.



"Північний потік-2" на мапі

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.